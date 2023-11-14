Подальшу долю війни визначить ситуація в районі Авдіївки — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, від кількості втрат злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині залежатиме характер подальших бойових дій і терміни розв'язаної Кремлем війни проти України.
Як ситуація в районі Авдіївки вплине на подальший хід бойових дій
Глава держави зазначив, що російські окупанти втрачають в районі Авдіївки особовий склад та військову техніку масштабніше та швидже, ніж минулої зими в районі Бахмута.
Він звернувся до українських оборонців і подякував кожному, хто тримає позиції та виконує бойові завдання.
Путін хоче перед президентськими виборами здобути хоч якусь перемогу в Україні
За словами Володимира Зеленського, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує на початку грудня оголосити про участь у президентських виборах в Росії наступного року.
До цього моменту, як підкреслив президент, злочинний диктатор прагне отримати хоч якусь перемогу у розв’язаній злочинній війні проти України.
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