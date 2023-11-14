Подальшу долю війни визначить ситуація в районі Авдіївки — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, від кількості втрат злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині залежатиме характер подальших бойових дій і терміни розв'язаної Кремлем війни проти України.

Як ситуація в районі Авдіївки вплине на подальший хід бойових дій

Глава держави зазначив, що російські окупанти втрачають в районі Авдіївки особовий склад та військову техніку масштабніше та швидже, ніж минулої зими в районі Бахмута.

Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно, - підкреслив Зеленський. Поширити

Він звернувся до українських оборонців і подякував кожному, хто тримає позиції та виконує бойові завдання.

Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни, - наголосив президент. Поширити

Путін хоче перед президентськими виборами здобути хоч якусь перемогу в Україні

За словами Володимира Зеленського, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує на початку грудня оголосити про участь у президентських виборах в Росії наступного року.

До цього моменту, як підкреслив президент, злочинний диктатор прагне отримати хоч якусь перемогу у розв’язаній злочинній війні проти України.