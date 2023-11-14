Подоляк відреагував на інформацію про "відхід" армії РФ на Півдні

13 листопада військове командування РФ неочікувано для всіх заявило про нібито перекидання своїх військ на Південному напрямку, однак згодом спростувало цю інформацію. На переконання радника глави ОПУ Михайла Подоляка, така неузгодженість вказує на внутрішні конфлікти у керівництві країни-агресорки.

Що означають діаметрально-протилежні заяви РФ по “перегрупування” на Півдні

За словами Михайла Подоляка, наші бійці в онлайн-режимі можуть відстежувати все, що відбувається на лінії фронту.

Тому, якби таке передислокування відбулося, ми перші б про це дізналися.

Представник ОПУ дійшов висновку, що всередині військових еліт РФ уже сформувалося усвідомлення того, що незабаром вони все-таки будуть змушені ухвалити неприємне для себе рішення про "негативний наступ".

Така опція дійсно є на їхньому столі, тому наголошу, що треба оптимістично дивитися на те, що відбувається вздовж лінії фронту, – пояснив Михайло Подоляк. Поширити

Для Збройних сил України це справді вкрай позитивний сигнал про те, що всі попередні операції були успішними й потрібно продовжувати тиск на ворога.

На переконання представника ОПУ, заяви про нібито передислокування підтверджують наявність внутрішніх конфліктів та неузгодженості в російському військово-політичному керівництві.

Чи можуть нашкодити подібні заяви самій Росії

Михайло Подоляк звертає увагу на те, що для російських загарбників така неузгодженість є нормальним станом справ.

До прикладу, раніше вони брехали про те, що заколот Пригожина – це інформаційно-психологічна операція для того, щоб виявити людей, які нелояльні до очільника Кремля.