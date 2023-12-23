Політолог спрогнозував дії Заходу під час позиційної війни в Україні

Як вважає політолог Олег Лісний, останні події на українському фронті справді підштовхують західних лідерів до думки про те, що РФ загрожує євроатлантичній спільноті. А це означає, що потрібно ухвалювати більше важливих рішень.
Чого очікувати від США на тлі проблем з допомогою для України
Попри те, що у Штатах досі не схвалили пакет допомоги для України у розмірі понад 61,1 мільярда доларів, надія на підтримку цього рішення досі залишається.
Не можна також ігнорувати той факт, що в США постійно відбуваються конференції щодо спроможностей ВПК країни, у яких активну участь бере українська делегація.
За словами Олега Лісного, проблеми з допомогою для України від Вашингтона з’явилися, бо в країні стартували президентські перегони.
Однак шанс на ухвалення позитивного рішення щодо України доволі реальний.
Франція уже активізувалася у питаннях допомоги Україні
Лісний звертає увагу на те, як швидко змінюється риторика Емануеля Макрона.
Як відомо, раніше французький лідер раніше постійно намагався добитися перемовин з Путіним.
Однак тепер він заявляє, що готовий говорити з диктатором лише тоді, коли в останнього з’являться конкретні пропозиції щодо завершення війни.
Німеччина поки не квапиться з важливим рішеннями щодо України
Олег Лісний наголошує, що офіційний Берлін змогла швидко пройти еволюцію сприйняття російсько-української війни
Раніше ми не отримували від Німеччини військову допомогу, однак Шольц все-таки погодився передати Україні танки.
Попри це, ФРН досі не оголосила про надання Україні ракет Taurus.
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