Політолог спрогнозував дії Заходу під час позиційної війни в Україні

Як вважає політолог Олег Лісний, останні події на українському фронті справді підштовхують західних лідерів до думки про те, що РФ загрожує євроатлантичній спільноті. А це означає, що потрібно ухвалювати більше важливих рішень.

Чого очікувати від США на тлі проблем з допомогою для України

Попри те, що у Штатах досі не схвалили пакет допомоги для України у розмірі понад 61,1 мільярда доларів, надія на підтримку цього рішення досі залишається.

Не можна також ігнорувати той факт, що в США постійно відбуваються конференції щодо спроможностей ВПК країни, у яких активну участь бере українська делегація.

Ці діалоги та наша стійкість на фронті дають шанс більшості країн, у яких при владі притомні політики, зрозуміти, що час не просто розмірковувати, а діяти, – наголошує експерт. Поширити

За словами Олега Лісного, проблеми з допомогою для України від Вашингтона з’явилися, бо в країні стартували президентські перегони.

Однак шанс на ухвалення позитивного рішення щодо України доволі реальний.

Франція уже активізувалася у питаннях допомоги Україні

Лісний звертає увагу на те, як швидко змінюється риторика Емануеля Макрона.

Як відомо, раніше французький лідер раніше постійно намагався добитися перемовин з Путіним.

Однак тепер він заявляє, що готовий говорити з диктатором лише тоді, коли в останнього з’являться конкретні пропозиції щодо завершення війни.

А конкретика проста – кордони 1991 року й далі все по українській "формулі миру". Принаймні, всі притомні країни її здебільшого підтримують, – пояснює експерт. Поширити

Німеччина поки не квапиться з важливим рішеннями щодо України

Олег Лісний наголошує, що офіційний Берлін змогла швидко пройти еволюцію сприйняття російсько-української війни

Раніше ми не отримували від Німеччини військову допомогу, однак Шольц все-таки погодився передати Україні танки.

Попри це, ФРН досі не оголосила про надання Україні ракет Taurus.