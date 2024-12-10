Понад 1300 окупантів та 5 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 1300 окупантів та 5 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
Понад 1300 окупантів та 5 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 755 940 військових.

Головні тези:

  • За добу українські сили оборони знищили понад 1300 російських загарбників та 5 танків.
  • Загальна кількість втрат РФ з початку вторгнення насправді становить 755 940 військових.
  • Протягом останніх дій на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень та намагань ворога просунутися вперед у різних районах.
  • На різних напрямках українські оборонці відбивали атаки окупантів, стримуючи їх в районах від Глибокого до Часового Яру та далі.
  • Найбільшу активність ворожі війська проявляють в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя та інших, де українські захисники успішно протистояли нападам.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 350 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 524 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 19 596 (+7) од,

  • артилерійських систем — 21 064 (+3) од,

  • РСЗВ — 1 253 (+0) од,

  • засобів ППО — 1 023 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 107 (+14) од,

  • крилатих ракет — 2 859 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 037 (+48) од,

  • спеціальної техніки — 3 637 (+1) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

  • На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

  • Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

  • На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

П’ятдесят одну атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

  • Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку.

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