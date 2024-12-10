Понад 1300 окупантів та 5 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 350 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.