Понад 1300 окупантів та 5 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 755 940 військових.
Головні тези:
- За добу українські сили оборони знищили понад 1300 російських загарбників та 5 танків.
- Загальна кількість втрат РФ з початку вторгнення насправді становить 755 940 військових.
- Протягом останніх дій на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень та намагань ворога просунутися вперед у різних районах.
- На різних напрямках українські оборонці відбивали атаки окупантів, стримуючи їх в районах від Глибокого до Часового Яру та далі.
- Найбільшу активність ворожі війська проявляють в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя та інших, де українські захисники успішно протистояли нападам.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 350 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 524 (+5) од,
бойових броньованих машин — 19 596 (+7) од,
артилерійських систем — 21 064 (+3) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 023 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 107 (+14) од,
крилатих ракет — 2 859 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 037 (+48) од,
спеціальної техніки — 3 637 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.
Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку.
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