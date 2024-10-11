Понад 200 цивільних українців загинули внаслідок російських обстрілів у вересні

Упродовж вересня цього року в Україні загинули щонайменше 208 цивільних. Це стало місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.
Головні тези:
- У вересні в Україні загинуло понад 200 цивільних, що стало найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.
- Найбільша частина загиблих були люди старше 60 років.
- Ракетні атаки та удари з використанням БПЛА сприяли збільшенню кількості жертв серед цивільного населення.
Вересень став рекордним за кількістю загиблих через війну цивільних українців
Про це йдеться у заяві моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Так. за даними ООН, щонайменше 208 цивільних осіб було вбито та 1220 поранено в Україні у вересні, що зробило його місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році.
Серед загиблих за цей період, зокрема, дев'ятеро дітей, 76 маленьких українців — отримали поранення.
Також зазначається, що 46% загиблих від атак російських окупантів в Україні були люди старше 60 років.
Там також додали, що переважна більшість жертв серед цивільного населення — 92% — та пошкоджень освітніх і медичних установ — 96% — у вересні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні.
Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій РФ).
У серпні через війну в Україні загинуло понад 180 цивільних
За даними ООН, внаслідок війни Росії проти України у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів та 856 поранені
Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
За підрахунками ООН, у серпні було зруйновано 13 освітніх закладів та 38 пошкоджено. Окрім цього знищено дві медичні установи, ще 28 — пошкоджено.
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