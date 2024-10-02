Понад тисяча окупантів і 32 ББМ. Генштаб озвучив втрати армії РФ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 655 560 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідовують солдатів РФ, загальні втрати становлять 655 560 військових.
- За добу було знищено понад тисячу російських загарбників та 32 одиниці техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та кораблі.
- На фронті було зафіксовано 155 бойових зіткнень, у тому числі ворожі атаки на різних напрямках, які вдало відбили українські сили оборони.
- У Новоосиновому, Григорівці та інших населених пунктах відбулися рішучі бої, внаслідок яких ворогу довелося відступати.
- Сили оборони успішно відбили атаки в районах Миролюбівки, Лисівки та інших населених пунктів, де противник активно застосовував авіацію.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1130 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8887 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 17579 (+32) од.;
артилерійських систем — 18869 (+14) од.;
РСЗВ — 1204 од.;
засоби ППО — 963 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16348 (+26) од.;
крилатих ракет — 2613 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25692 (+71) од.;
спеціальної техніки — 3318 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.
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