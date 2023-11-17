Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Армія РФ вночі атакувала Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракет С-300. Сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, 17 листопада противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп.

Повідомляється, що внаслідок бойової роботи дев'ять ворожих ударних БПЛА знищено у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямі. Попередньо внаслідок ударів обійшлося без втрат.

Що відомо про атаку РФ по Україні

Останніми днями окупанти посилили удари дронами-камікадзе територією України. Так, у четвер, 16 листопада, окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Спікер Повітряних сил ЗСУ Гнат підтвердив, що регіон атакують "Шахеди".

Внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водій отримав незначні поранення.

Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено покрівельні покриття, вікна майстерні та 3-х поверхової будівлі, а також сім місткостей для зберігання олії.

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