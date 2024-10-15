Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" під час атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" під час атаки на Україну
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У ніч на 15 жовтня РФ запустила по Україні дев'ять ракет й майже 20 БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 12 ворожих дронів.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили успішно знищили 12 російських дронів під час нічної атаки на Україну.
  • Російська армія запустила по Україні ракети та безпілотники з різних територій, але їх вдалося ефективно відбити.
  • Внаслідок атаки на Миколаїв російські ракети пошкодили інфраструктуру та призвели до загибелі однієї людини.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, цієї ночі Росія запустила:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях із повітряного простору Курської області;

  • 17 ударних безпілотників із території Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття нападу була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.

Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.

РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. 

За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення. 

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині. 

У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м. В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

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