Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" під час атаки на Україну

У ніч на 15 жовтня РФ запустила по Україні дев'ять ракет й майже 20 БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 12 ворожих дронів.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили успішно знищили 12 російських дронів під час нічної атаки на Україну.
- Російська армія запустила по Україні ракети та безпілотники з різних територій, але їх вдалося ефективно відбити.
- Внаслідок атаки на Миколаїв російські ракети пошкодили інфраструктуру та призвели до загибелі однієї людини.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, цієї ночі Росія запустила:
сім зенітних керованих ракет С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;
дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях із повітряного простору Курської області;
17 ударних безпілотників із території Курська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття нападу була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.
Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.
РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.
Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.
За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.
Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.
У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м. В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.
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