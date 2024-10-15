Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" під час атаки на Україну

У ніч на 15 жовтня РФ запустила по Україні дев'ять ракет й майже 20 БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 12 ворожих дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, цієї ночі Росія запустила:

сім зенітних керованих ракет С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях із повітряного простору Курської області;

17 ударних безпілотників із території Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття нападу була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.

Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.

РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.