Правоохоронці затримали агента РФ — заклав вибухівку під авто в Одесі

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі.

Правоохоронці затримали агента РФ — вчинив теракт в Одесі

За матеріалами справи, російським агентом виявився раніше засуджений 22-річний житель Запоріжжя, якого завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом навпроти спланованого місця теракту.

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік — він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищений. Поширити

Як зауважили у спецслужбі, після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно». Втім, співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» розшукали та затримали його.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Російському агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.