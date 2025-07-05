Правоохоронці затримали агента РФ — заклав вибухівку під авто в Одесі

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі.
Головні тези:
- Агент російських спецслужб вчинив теракт в Одесі, заклавши вибухівку під авто.
- За матеріалами справи, російським агентом виявився 22-річний житель Запоріжжя, завербований через Телеграм-канали.
- Після підриву агент намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці затримали агента РФ — вчинив теракт в Одесі
За матеріалами справи, російським агентом виявився раніше засуджений 22-річний житель Запоріжжя, якого завербували через Телеграм-канали.
Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.
Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом навпроти спланованого місця теракту.
Як зауважили у спецслужбі, після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно». Втім, співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» розшукали та затримали його.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Російському агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.
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