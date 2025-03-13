Правоохоронці затримали агентку ФСБ у Миколаєві при підготовці подвійного теракту
Категорія
Україна
Дата публікації

Правоохоронці затримали агентку ФСБ у Миколаєві при підготовці подвійного теракту

СБУ
СБУ

Служба безпеки зірвала нову спробу ФСБ вчинити кривавий теракт у Миколаєві. За результатами спецоперації затримано російську агентку, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів міста.

Головні тези:

  • Служба безпеки виявила та затримала агентку ФСБ, що готувала подвійний теракт у Миколаєві.
  • Зловмисниця планувала підкласти вибухівку під авто та на дереві для максимальної кількості жертв і панічних настроїв.
  • Після успішної спецоперації СБУ агентка перебуває під вартою та їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентка Росії готувала подвійний теракт у Миколаєві

Як встановило розслідування, за інструкцією окупантів фігурантка мала встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

Після прибуття на місце події правоохоронців, «швидкої» і рятувальників рашисти планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч.

Йдеться про ще один СВП, який агентка замаскувала на дереві в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення уражаючої дії.

Використовуючи вибухову «пастку», ворог сподівався вбити і важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі.

Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла теракту. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини і затримали «на гарячому», коли вона намагалася закласти СВП під авто у комендантську годину.

За матеріалами справи, затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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