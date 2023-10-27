Прем'єр Словаччини висунув умови щодо надання допомоги Україні

Як заявив новообраний словацький прем'єр Роберт Фіцо, його країна готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, щоб Україна отримала пакет допомоги у розмірі 50 млрд євро, однак є умови.
Проросійський Фіцо висуває вимоги стосовно України
Як стверджує словацький прем'єр, під час зустрічі лідерів Євросоюзу мала місце серйозна дискусія щодо зміни бюджету блоку.
Роберт Фіцо заявив своїм колегам, що Словаччина готова збільшити свій внесок у бюджет ЄС з кількома умовами.
Окрім того, Фіцо хоче, щоб фінансова допомога Києву була обумовлена гарантіями того, що ці кошти, зокрема й від Братислави, не будуть розкрадені українськими чиновниками на місцях.
Словаччина та Угорщина блокують надання Україні масштабної допомоги від ЄС
27 жовтня стало відомо, що під зустрічі лідерів ЄС Фіцо виступив проти надання Києву 50 млрд євро через корупцію.
Зі схожою заявою виступив ще один проросійський політик та прем’єр Угорщини Віктор Орбан.
Він почав цинічно брехати, що допомога ЄС Україні більше не працює.
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