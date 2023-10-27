Прем'єр Словаччини висунув умови щодо надання допомоги Україні

Як заявив новообраний словацький прем'єр Роберт Фіцо, його країна готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, щоб Україна отримала пакет допомоги у розмірі 50 млрд євро, однак є умови.

Проросійський Фіцо висуває вимоги стосовно України

Як стверджує словацький прем'єр, під час зустрічі лідерів Євросоюзу мала місце серйозна дискусія щодо зміни бюджету блоку.

Роберт Фіцо заявив своїм колегам, що Словаччина готова збільшити свій внесок у бюджет ЄС з кількома умовами.

Ми не допустимо жодних скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів та усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використаний для підвищення конкурентоспроможності і для боротьби з нелегальною міграцією, – заявив він. Поширити

Окрім того, Фіцо хоче, щоб фінансова допомога Києву була обумовлена гарантіями того, що ці кошти, зокрема й від Братислави, не будуть розкрадені українськими чиновниками на місцях.

Частину цих коштів слід спрямувати на відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і на підтримку словацьких компаній у відбудові України, - додав він. Поширити

Перед від’їздом на саміт ЄС Фіцо заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни Євросоюзу, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.

Словаччина та Угорщина блокують надання Україні масштабної допомоги від ЄС

27 жовтня стало відомо, що під зустрічі лідерів ЄС Фіцо виступив проти надання Києву 50 млрд євро через корупцію.

Перед від’їздом на саміт ЄС Фіцо заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни Євросоюзу, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю. Поширити

Зі схожою заявою виступив ще один проросійський політик та прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Він почав цинічно брехати, що допомога ЄС Україні більше не працює.