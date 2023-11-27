Президент Чехії попередив Захід про змогу армії РФ досягти успіху в Україні у наступному році

Президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо західні партнери упустять змогу зберегти військові підтримку України, наступний рік може виявитись більш вдалим для злочинної армїі РФ.

Що відомо про загрозу зменшення військової підтримки України з боку західних партнерів

Павел в інтерв’ю журналістам видання “Corriere della Sera” зазначив, що як президент має бачити ситуацію не тільки з точки зору становища на фронті, а й з точки зору моральних принципів.

І в нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все, що їй потрібно для успіху в її місії з відновлення суверенітету і контролю над її кордонами: будь-що менше буде нашим провалом, - наголошує президент Чехії. Поширити

За його словами, у разі перемоги окупаційної російської армії в Україні на Захід будуть очікувати дуже неприємні наслідки у майбутньому.

Зокрема, як зазначає Павел, Кремль переконається у власному уявленні, що за допомогою сили можна досягати власних цілей, адже західні демократичні режими занадто слабкі для протистояння.

Президент Чехії підкреслив, що в українських військових цього року був шанс на проведення лише одної контрнаступальної операції, оскільки це дуже дорого, трудомістко і потребує тривалого часу.

Він пояснив, що не можливо протягом року провести кілька контрнаступальних операцій.

На думку чеського президента, ця зима буде дуже важкою для України, оскільки стратегічно важлива інфраструктура, зокрема, енергетична, значною мірою зруйнована внаслідок атак злочинної армії РФ минулої зими.

У той же час, як зазначає Петр Павел, американські політики все більше орієнтуються на майбутні президентські вибори у США та Росії, а також на розв’язаний палестинськими терористами ХАМАС конфлікт в Ізраїлі.

Населенню буде важко, і через коливання з боку країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме. І природно, це створює ситуацію, не дуже сприятливу для продовження контрнаступальних операцій. Зима дасть Росії, яка вже змогла перевести свою промисловість у військовий режим, час на відновлення, - підкреслив президент Чехії. Поширити

За його словами, Росія виробляє набагато більше великокаліберних боєприпасів, танків та може мобілізувати значно більше людей.

Також Кремль веде переговори з кількома країнами про постачання зброї, наприклад КНДР має потенціал в 1 млн артилерійських снарядів.

Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для Москви. Цей рік має вирішальне значення для закладання основи успіху, наступний рік буде складнішим, - попереджає Петр Павел. Поширити

Чи збережеться військова підтримка з боку західних партнерів

На думку президента Чехії, нинішніх обсягів поставок озброєнь Україні недостатньо для подальшого ведення бойових дій високої інтенсивності.

Павел також зазначив, що Захід не виконав своїх обіцянок Україні щодо постачання артилерійських боєприпасів, а навчання українських пілотів на винищувачах F-16 проходять занадто повільно.

Також після поставок Storm Shadow з Великої Британії та аналогічних ракет з Франції Україна розраховувала отримати німецькі Taurus. Але Берлін ще не вирішив, постачати ці ракети чи ні.