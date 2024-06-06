Президент Латвії описав формулу тотальної перемоги України у війні

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс під час безпекового форуму Riga StratCom Dialogue поділився своїм баченням повної перемоги України у війни з Росією.

Україна повинна бути повністю захищена від можливих вторгнень РФ

Журналістка поцікавилася у лідера Латвії, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського. Це перше. Друге — Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні. Едгарс Ринкевичс Президент Латвії

Що важливо розуміти, Едгарс Ринкевичс — один з тих європейських лідерів, які наполягають, що майбутнє України після розгрому РФ не може бути поза межами Європейського союзу та НАТО.

Окрім того, він постійно закликає посилювати підтримку Києва та не втрачати віру у перемогу України у цій війні.

Прем'єрка Естонії розповіла, що допоможе Україні розгромити РФ

Нещодавно лідерка Естонії Кая Каллас публічно попросила партнерів Києва суттєво посилити військову підтримку України, адже лише це допоможе їй виграти війну з Росією.

Вона також вкотре нагадала, що офіційний Таллінн виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.

Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна перемогла б, — переконана політикиня. Поширити

За словами Каллас, у її країни немає "плану Б" на випадок поразки ЗСУ, і Таллінн не знає, що робити, якщо росіяни зможуть прорвати українську оборону.