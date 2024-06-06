Президент Латвії описав формулу тотальної перемоги України у війні

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс під час безпекового форуму Riga StratCom Dialogue поділився своїм баченням повної перемоги України у війни з Росією.
Головні тези:
- Едгарс Ринкевичс підтримує “формулу миру” президента Зеленського та вважає, що повна перемога України полягає у її вступі до ЄС та НАТО.
- Лідерка Естонії Кая Каллас закликає посилити військову підтримку України та виділяє понад 1% ВВП на цю мету, стверджуючи, що це допоможе Україні виграти війну з Росією.
- Прем'єр-міністерка Естонії нагадала про відсутність “плану Б” в разі поразки ЗСУ, підкреслюючи важливість продовження підтримки та співпраці з Україною.
- За словами політичних діячів з Латвії та Естонії, активна підтримка та вступ України до ЄС та НАТО є стратегічно важливими для тотальної перемоги у війні з Росією.
Україна повинна бути повністю захищена від можливих вторгнень РФ
Журналістка поцікавилася у лідера Латвії, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.
Що важливо розуміти, Едгарс Ринкевичс — один з тих європейських лідерів, які наполягають, що майбутнє України після розгрому РФ не може бути поза межами Європейського союзу та НАТО.
Окрім того, він постійно закликає посилювати підтримку Києва та не втрачати віру у перемогу України у цій війні.
Прем'єрка Естонії розповіла, що допоможе Україні розгромити РФ
Нещодавно лідерка Естонії Кая Каллас публічно попросила партнерів Києва суттєво посилити військову підтримку України, адже лише це допоможе їй виграти війну з Росією.
Вона також вкотре нагадала, що офіційний Таллінн виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.
За словами Каллас, у її країни немає "плану Б" на випадок поразки ЗСУ, і Таллінн не знає, що робити, якщо росіяни зможуть прорвати українську оборону.
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