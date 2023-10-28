Президент Латвії підтримав ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС

Що відомо про ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС

Латвійський президент підтримав пропозицію обговорити питання щодо обмеження імпорту російського зерна до ЄС при збереженні транзиту до третіх країн, щоб не обмежувати постачання продовольства до країн Глобального Півдня.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європейський Союз зараз працює над новим, 12-м, пакетом санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Що відомо про продаж Росією Китаю краденого українського зерна

Кремлівські пропагандистські ЗМІ, зокрема, цитують керівника ініціативи "Новий сухопутний зерновий коридор" Каренв Овсепяна, який заявив, що Росія зможе перекрити втрачений обсяг зерна з України за рахунок власної продукції, вирощеної у Сибіру та на Далекому Сході.