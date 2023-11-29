Путін готовий до великих втрат у війні проти України — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін готовий до великих втрат окупаційної російської армії в Україні заради досягнення власних політичних цілей.

Що відомо про готовність Путіна відправити десятки тисяч росіян на смерть в Україну

Столтенберг зазначив, що кількість загиблих та поранених російських військових після початку злочинного вторгнення в Україну перевищила позначку у 300 тис осіб.

Окрім цього, як підкреслив глава Альянсу, злочинна армія РФ вже втратила сотні літаків та тисячі танків і іншої бронетехніки.

Однак Столтенберг порадив не сподіватись на швидке завершення війни, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін готовий пожертвувати ще десятками тисяч росіян та військовою технікою заради досягнення хоча б якихось цілей у війні.

Російську економіку переведено на військові рейки. У Путіна висока терпимість до втрат, а цілі Росії в Україні не змінилися. Росія нагромадила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі. Росія спробує залишити Україну у темряві та холоді, - попередив глава НАТО. Поширити

Він також підкреслив, що через розв’язану Кремлем злочинну війну проти України Росія стала більш слабкою у військовому та політичному плані.

Росія стає більш залежною від Китаю. Вона здає своє майбутнє у заставу Пекіну. У військовому сенсі росія втратила значну частину своєї звичайної зброї, - зазначає глава НАТО. Поширити

Як F-16 можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні

За словами Столтенберга, американські винищувачі F-16, які невдовзі має отримати Україна від західних партнерів, допоможуть змінити ситуацію на полі бою.

Водночас він вітає рішення Данії, Нідерландів і Норвегії передати Україні винищувачі F-16 і що вже розпочалися навчання українських пілотів.

Генсек нагадав, що кілька тижнів тому у Румунії було започатковано центр з навчання українських пілотів, а в США запевнили, що союзникам дозволено доставити літаки в Україну.

Я не можу вам назвати точну дату, але я сподіваюсь, що передача зможе розпочатися якомога скоріше, - зазначив Столтенберг. Поширити

За його словами, самі літаки вже готові, однак наразі треба підготувати пілотів та технічний персонал.

Важливо, що звичайно, F-16 змінять ситуацію. Вони зміцнять здатність України завдавати втрат російським силам вторгнення. Також F-16 допоможуть ще більше зміцнити повітряну оборону України, - пояснює Столтенберг. Поширити

Однак він попередив, що не варто думати, що існує універсальна “чарівна” зброя, яка допоможе моментально змінити ситуацію на фронті.

Це питання багатьох різних спроможностей, які одночасно співпрацюють разом, аби відтіснити росіян назад. Ми повинні бути готовими до тривалої і наполегливої боротьби. Я вітаю постачання сучасних бойових танків, Himars, крилатих ракет і передових систем протиповітряної оборони, і також постачання F-16, але не існує "срібної кулі" чи єдиної системи, яка би фундаментально змінила ситуацію на полі бою, - підкреслив Столтенберг. Поширити

Окремо він відзначив, що минулого тижня 20 країн-членів НАТО погодилися сформувати коаліцію з протиповітряної оборони для України.