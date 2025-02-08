Путін готується масштабувати війну проти України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін готується не до перемовин, а до продовження війни, причому не лише проти України — зокрема росіяни збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів.

Росія готується до продовження і розширення війни — Зеленський

Про це Президент говорив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський повідомив, що 8 лютого в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, і його перша поїздка відбувається саме до нашої держави.

Зокрема під час зустрічі з Драгоне обговорювалася підготовка до "Рамштайну", зазначив президент.

Зараз ми знаємо — наша розвідка нам доповідає, — що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти України.

Росія зараз збільшує свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація. Поширити

Зеленський закликав до розуміння того, що кожній країні Європи доведеться зміцнювати оборону, "і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного".