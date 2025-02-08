Путін готується масштабувати війну проти України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін готується не до перемовин, а до продовження війни, причому не лише проти України — зокрема росіяни збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів.
Головні тези:
- Путін готується до продовження війни проти України та розширення конфлікту, збільшуючи армію на понад 100 тисяч солдатів.
- Зеленський підкреслює необхідність розуміння загрози та зміцнення оборонної сфери в Європі.
- Росія активно розвиває нові військові технології, співпрацює з Північною Кореєю та використовує дронові технології.
Росія готується до продовження і розширення війни — Зеленський
Про це Президент говорив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський повідомив, що 8 лютого в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, і його перша поїздка відбувається саме до нашої держави.
Зокрема під час зустрічі з Драгоне обговорювалася підготовка до "Рамштайну", зазначив президент.
Зеленський зауважив, що Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти України.
Зеленський закликав до розуміння того, що кожній країні Європи доведеться зміцнювати оборону, "і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного".
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