Рада держоборони Естонії екстрено скликає засідання через ситуацію в Україні
Категорія
Світ
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Рада держоборони Естонії екстрено скликає засідання через ситуацію в Україні

прапор Естонії
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Джерело:  ERR

Лідер Естонії Алар Каріс офіційно підтвердив інформацію про скликання у понеділок, 8 січня, засідання Ради з державної оборони, під час якого будуть обговорювати останні важливі події російсько-україської війни.

Чому збирається Рада держоборони Естонії

Як вдалося дізнатися журналістам, під час засідання Ради з державної оборони Естонії мають намір обговорити повномасштабну війну Росії проти України, рішення та кроки офіційного Таллінна щодо допомоги Києву, а також безпеку естонських кордонів.

Що важливо розуміти, Рада з державної оборони є консультативним органом при президенті Естонії.

До її складу входять спікер парламенту, прем'єр-міністр, голови парламентських комісій з державної оборони та в закордонних справах, очільники МЗС, Міноборони, МВС, Мін’юсту та Мінекономіки, а також командувач Силами оборони Естонії.

Журналісти також звертають увагу на те, що Рада обговорює та дає висновки з питань, важливих з погляду державної оборони.

Що естонські військові говорять про ситуацію на українському фронті

Згідно з даними Генштабу Естонії, українським воїнам вдалося звільнити частину окупованих територій на півдні Донецької області.

Так, полковник Тармо Кундла звертає увагу на те, що протягом останніх днів бої тривали по всій лінії фронту, однак, попри це, кількість бойових зіткнень все-таки зменшується.

Також є дані про те, що російським загарбникам вдалося захопити незначні території та втримати ініціативу.

Російські окупанти зосередяться на оточенні Авдіївки й туди спрямують переважну більшість своїх сил. Водночас на південному фронті українцям вдалося звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки.

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