Реальна цифра більша. Україна підтвердила викрадення Росією 20 тисяч дітей — Зеленський

Зеленський назвав кількість викрадених Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава Української держави подякував за гуманітарну підтримку з боку Катару, зокрема за 100 млн дол, виділених на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці, – зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Президент України відзначив зацікавленість Катару в реалізації гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської щодо відновлення зруйнованих лікарень.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Глава Української держави наголосив на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних громадян та постачання гуманітарних вантажів.

Володимир Зеленський зазначив, що попри глобальні виклики участь країн Затоки дуже важлива для реалізації Української формули миру. Президент подякував за участь катарської делегації в консультаціях радників із питань національної безпеки в Джидді та готовність Катару відрядити представників на наступну зустріч, що відбудеться на Мальті.

Що відомо про стрічку "Понівечене дитинство"

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Цей фільм українського незалежного медіа та однойменного відеопродакшену Online.UA увійшов до програми Фестивалю європейського кіно.

Фестиваль європейського кіно в Аргентині проходить за ініціативи Представництва Європейського Союзу в Аргентині.

Цього року Фестиваль заручився підтримкою посольств та культурних інститутів Німеччини, Австрії, Бельгії, Хорватії, Данії, Словенії, Іспанії, Фінляндії, Франції, Греції , Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, Португалії, Румунії та Швеції.

У 2023-му році фестиваль проходить 19-й раз.