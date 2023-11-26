Речник парламенту Фінляндії виступив у Раді українською мовою — відео

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо неочікувано для всіх висловив свою промову у Верховній Раді повністю українською мовою.
Речник парламенту Фінляндії здивував українських нардепів своєю промовою
Варто звернути увагу на те, що 25 листопада Халла-ахо виступав у парламенті разом зі спікерами загалом шести країн ЄС та президентом Парламентської асамблеї НАТО.
Несподівано для всіх він висловив промову повністю українською.
Юссі Халла-ахо нагадав про те, що Фінляндія у 1939 році зіткнулася з такою ж імперською агресією СРСР, як зараз Україна, тому його країна усвідомлює, що насправді відбувається й розуміє біль та жах українців.
За словами спікера, він розчарований, що навіть завершення "холодної війни" та розпаду СРСР Росія не змогла змінитися.
Фінляндія буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно
Юссі Халла-ахо звернув увагу на те, що героїчний опір України підштовхнув і додав його країні сміливості діяти. Цілком можливо він мав на увазі рішення вступати у НАТО та військову допомогу Україні.
За його словами, Гельсінкі передали Україні вже 20 пакетів військової допомоги і продовжуватиме підтримку стільки, скільки буде необхідно.
Окрім того, речник парламенту Фінляндії не забув обговорити питання Голодомору.
Як пояснив Юссі Халла-ахо, фінський парламент з формальних причин ніколи не видає декларацій щодо історичних подій, оскільки навіть не має процедури для цього.
Однак, що важливо розуміти, нещодавно глави фракцій з більшістю депутатів підписали спільну заяву про те, що бачать підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу з боку радянської влади.
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