Республіканці повинні були почути. Білий дім відреагував на заяви Путіна про Україну

На думку представника Білого дому, Путін на своїй щорічній прес-конференції "подвоїв свою мету завоювати Україну та підкорити її народ". Тому в США вкотре наголосили на необхідності допомоги Україні.
Білий дім прокоментував заяви Путіна щодо України
Як зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, республіканці у Конгресі, які блокують допомогу Україні, повинні були почути послання Путіна.
На думку представника Білого дому, Путін на своїй щорічній прес-конференції "подвоїв свою мету завоювати Україну та підкорити її народ".
Кірбі наголосив, що поки Конгрес йде на різдвяні канікули, українці продовжують боротьбу. Він підкреслив, що допомога потрібна зараз, а не після свят.
Як сказав представник Білого дому, США не можуть дозволити собі не допомагати Україні, а диктатори продовжують діяти, якщо не розплачуються за свою агресію.
Що цьому передувало
На початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.
Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.
Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат США вирішив не йти на канікули.
Відомо, що наступного тижня Сенат проголосує за виділення пакета фіндопомоги Україні. Це остання можливість ухвалити фінансування.
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