РФ атакувала Україну понад 400 дронами та близько 20 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні майже 500 керованих авіабомб та більш ніж 400 ударних дронів. Також російська армія запустила майже 20 ракет.
Головні тези:
- РФ застосувала понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет проти України за останній тиждень.
- Російська армія проводить постійні атаки на українські міста та громади.
- Президент України закликає до спільних дій світової спільноти для зупинення російської агресії.
- Українські сили ППО збили дві ракети та 18 безпілотників під час атаки РФ.
- Збиті дрони РФ призвели до пошкоджень інфраструктури приватних підприємств на Вінниччині.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Володимир Зеленський зазначив, що це є щоденним терором і саме тому ця війна не може залишатися проблемою одного народу.
Сили ППО збили дві ракети та 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, вночі терористи атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем та 37 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 8:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває.
ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей.
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