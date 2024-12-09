РФ атакувала Україну понад 400 дронами та близько 20 ракетами за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну понад 400 дронами та близько 20 ракетами за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ атакувала Україну понад 400 дронами та близько 20 ракетами за останній тиждень
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За останній тиждень РФ застосувала по Україні майже 500 керованих авіабомб та більш ніж 400 ударних дронів. Також російська армія запустила майже 20 ракет.

Головні тези:

  • РФ застосувала понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет проти України за останній тиждень.
  • Російська армія проводить постійні атаки на українські міста та громади.
  • Президент України закликає до спільних дій світової спільноти для зупинення російської агресії.
  • Українські сили ППО збили дві ракети та 18 безпілотників під час атаки РФ.
  • Збиті дрони РФ призвели до пошкоджень інфраструктури приватних підприємств на Вінниччині.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. 

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що це є щоденним терором і саме тому ця війна не може залишатися проблемою одного народу.

Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру, — закликав президент України.

Сили ППО збили дві ракети та 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, вночі терористи атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем та 37 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 8:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває.

У Повітряних силах зазначили, що через падіння уламків збитих дронів на Вінниччині пошкоджена інфраструктура кількох приватних підприємств.

ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей.

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