РФ послабить ППО на окремих ділянках фронту. Британська розвідка назвала причину

У Міноборони Британії вважають, що після втрати кількох ЗРК великої дальності в Україні Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.

РФ за тиждень могла втратити 4 ЗРК великої дальності через удари ЗСУ

Як зазначає розвідка, РФ, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня.

26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 (С-400) були знищені в Луганській області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2rCvub7o8d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 2, 2023

Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.

Як підкреслили у МО Британії, Росія вже давно надає пріоритет потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

Нещодавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, що залишилися, – повідомили в розвідці. Поширити

Існує реальна можливість того, що, замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики.

Що відомо про удари ЗСУ по стратегічних об'єктах систем ППО окупантів

У ніч проти 30 жовтня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму на західному узбережжі.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, військові знищують потенціал ворога "не лише наступальний, а й захисний".

Додамо, що наприкінці жовтня російські ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму ЗСУ атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поряд із н.п. Оленівка на заході півострова.