РФ використовує націоналістичні настрої в Європі проти України — аналітики

Росія розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами.
Як РФ використовує націоналістині настрої в Європі
Як відзначили аналітики, правий угорський політик і лідер партії "Наш рідний рух" Ласло Торочкай заявив 27 січня, що Угорщина повинна претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні.
Правий румунський політик і лідер партії "Альянс за союз румунів" Клаудіу Тарзіу підкреслив 29 січня, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією райони України, де проживає румунське населення, щоб зберегти суверенітет.
Зазначається, що російські джерела посилили заяви Тороцкай і Тарзіу і підкреслили ці ультранаціоналістичні румунські та угорські претензії на українські території.
Як наголошують аналітики, російська ультранаціоналістична концепція "Русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій.
Що цьому передувало
Напередодні лідер угорської партії Наша Батьківщина Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ.
У 2022 році Тороцкаї на День незалежності Польщі побажав їй "знову мати спільний кордон з Угорщиною".
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