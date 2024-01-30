РФ використовує націоналістичні настрої в Європі проти України — аналітики

Росія розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами.

Як РФ використовує націоналістині настрої в Європі

Як відзначили аналітики, правий угорський політик і лідер партії "Наш рідний рух" Ласло Торочкай заявив 27 січня, що Угорщина повинна претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні.

Правий румунський політик і лідер партії "Альянс за союз румунів" Клаудіу Тарзіу підкреслив 29 січня, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією райони України, де проживає румунське населення, щоб зберегти суверенітет.

Зазначається, що російські джерела посилили заяви Тороцкай і Тарзіу і підкреслили ці ультранаціоналістичні румунські та угорські претензії на українські території.

Росія раніше пропонувала ідею "розділеної України" між Росією та Заходом ще до повномасштабного вторгнення. Президент Росії Володимир Путін та інші високопосадовці Росії відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна буде складатися з кордонів Львівської області, — йдеться в аналітичному звіті. Поширити

Як наголошують аналітики, російська ультранаціоналістична концепція "Русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій.

Російські суб'єкти інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну тенденцію для того, щоб вбити клин між Україною та її європейськими сусідами, — зазначили в ISW. Поширити

Що цьому передувало

Напередодні лідер угорської партії Наша Батьківщина Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ.

Щодо війни в Україні, наше повідомлення дуже просте: негайне припинення вогню, мир і вирішення шляхом переговорів. Якщо ця війна закінчиться втратою Україною своєї державності, то як єдина угорська партія, яка займає таку позицію, дозвольте мені дати сигнал, що ми претендуємо на Закарпаття. Поширити

У 2022 році Тороцкаї на День незалежності Польщі побажав їй "знову мати спільний кордон з Угорщиною".