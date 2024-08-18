РФ випустила по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 дронів за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ випустила по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 дронів за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ випустила по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 дронів за останній тиждень

За останній тиждень Росія випустила по українцях понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних дронів.

Головні тези:

 

  • Зеленський вважає атаки РФ свідомим та цілеспрямованим російським терором.
  • РФ атакувала Україну 18 серпня балістичними ракетами, керованими авіаційними ракетами та ударними дронами.
  • ЗСУ разом з радіотехнічними та зенітними військами збили 13 повітряних цілей противника на території Київської, Сумської та Полтавської областей.
  • Український президент подякував рятувальникам та медикам за допомогу у подоланні наслідків терористичних атак.

Росія щодня атакує Україну

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. 

За такий терор російські окупанти мають "відповідати перед судом та історією і вже "відповідають" перед силою ЗСУ.

 Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору, — зазначив Володимир Зеленський.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М";

  • 2 балістичні ракети KN-23;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;

  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);

  • 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби було збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

  • 2 балістичні ракети KN-23;

  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);

  • 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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