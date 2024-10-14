РФ вперше за 48 діб не атакувала Україну "шахедами" — яка причина

В ніч проти 14 жовтня війська Росії не здійснили жодної атаки на Україну за допомогою безпілотників типу "Шахед". Існують дві ймовірні причини такого “затишшя”.
Головні тези:
- РФ не атакувала Україну “шахедами” 14 жовтня вперше за 48 діб, що може бути пов'язано з успішними ударами України по складах зберігання дронів “Шахед”.
- Експерти вказують на два основні фактори, що змусили Росію призупинити атаки: успішні удари з боку України та необхідність Росії накопичити більше дронів для подальшого використання.
- За думкою експертів, жовтень стане показником довготривалої можливості Росії підтримувати інтенсивність обстрілів “Шахедами” та їхню логістику.
Чому РФ не атакувала Україну 14 жовтня
Як повідомило видання АрміяInform з посиланням на коментар т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, вперше за останні 48 діб ніч минула без "шахедів".
Неактивною також залишилася стратегічна авіація Росії.
Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна заявив, що пауза у використанні Росією дронів "Шахед" вказує на два основні фактори.
Він також нагадав, що успішні удари з боку України змусили Росію переглянути свою логістику, через що ворог тимчасово призупинив атаки, щоб переформатувати постачання і відновити обсяги використання дронів.
Він також підкреслив, що довготривала пауза малоймовірна, і це не означає, що Росія відмовляється від тактики використання "Шахедів". Загроза таких атак все ще зберігається.
Бавовна на складах з шахедами: що відомо
9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України. Ціль — склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів «Шахед».
9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА.
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