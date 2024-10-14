РФ вперше за 48 діб не атакувала Україну "шахедами" — яка причина

В ніч проти 14 жовтня війська Росії не здійснили жодної атаки на Україну за допомогою безпілотників типу "Шахед". Існують дві ймовірні причини такого “затишшя”.

Чому РФ не атакувала Україну 14 жовтня

Як повідомило видання АрміяInform з посиланням на коментар т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, вперше за останні 48 діб ніч минула без "шахедів".

Неактивною також залишилася стратегічна авіація Росії.

Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна заявив, що пауза у використанні Росією дронів "Шахед" вказує на два основні фактори.

Перший фактор полягає в тому, що Україна успішно завдала удару по складу зберігання "Шахедів" у селищі Октябрське під Єйськом минулого тижня, що дало певний ефект. Другий фактор — Росія потребує паузи, щоб накопичити більше дронів і підготувати їх до подальшого використання, — пояснює Мусієнко. Поширити

Він також нагадав, що успішні удари з боку України змусили Росію переглянути свою логістику, через що ворог тимчасово призупинив атаки, щоб переформатувати постачання і відновити обсяги використання дронів.

Крім того, я вважаю, що жовтень стане показником того, наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність обстрілів "Шахедами", як це було у вересні. Це покаже, наскільки у ворога вистачає запасів, як функціонує їх виробництво і наскільки швидко вони можуть поповнювати ці ресурси, — зазначив Мусієнко. Поширити

Він також підкреслив, що довготривала пауза малоймовірна, і це не означає, що Росія відмовляється від тактики використання "Шахедів". Загроза таких атак все ще зберігається.

Бавовна на складах з шахедами: що відомо

9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України. Ціль — склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів «Шахед».

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація. Поширити

9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА.