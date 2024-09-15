РФ запустила понад 800 КАБів і майже 300 дронів по Україні за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів. Також російська армія запустила близько 30 ракет.
Головні тези:
- Російська армія запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень.
- Президент України Володимир Зеленський закликає до сильної підтримки від партнерів у боротьбі з російським терором.
- Військові окупанти атакували Одещину та Запорізьку область ракетами та безпілотниками, але українська протиповітряна оборона здійснила успішну реакцію.
- Україні необхідна підтримка від світової спільноти для ефективного відстоювання своєї територіальної цілісності.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Президент Володимир Зеленський вкотре зазначив, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті від російського терору.
Що відомо про атаку РФ на Україну 15 вересня
Як зазначають військові, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника.
Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська та Чауди.
Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 10 "шахедів".
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.
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