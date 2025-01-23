Росія атакує Костянтинівку з артилерії та авіації — загинула людина, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує Костянтинівку з артилерії та авіації — загинула людина, є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

На Донеччині внаслідок артобстрілів та авіаударів 23 січня одна людина загинула й дві зазнали поранень.

Головні тези:

  • У результаті артобстрілів та авіаударів по Костянтинівці загинула одна людина, а дві поранені.
  • Російська армія масовано бомбить місто Костянтинівка, що призводить до поранень та руйнувань приватних будинків та інфраструктури.
  • Російські війська використовують керовані авіабомби та артилерію для атак на житлові райони, порушуючи міжнародне право та приносячи страх і тривогу мирним мешканцям.

Росія масовано бомбить Костянтинівку: є жертви

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше одна людина загинула й одна поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки; ще один поранений — у Покровську. Костянтинівка знову під постійним вогнем: росіяни обстрілюють місто з артилерії і закидують авіабомбами.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів, пошкоджені 17 приватних будинків, дві адмінбудівлі, п'ять господарчих споруд, інфраструктурний об'єкт, автомобіль, два газогони і лінію електропередач.

Крім того, в селі Віролюбівка російський безпілотник пошкодив будинок і лінію електропередач.

Росія бомбила Краматорськ

Російські війська вранці 23 січня вдарили по приватному сектору Краматорська Донецької області керованою авіабомбою ФАБ-250 з модулем управління.

Про це повідомила у Фейсбуці Краматорська міська рада.

Пів на пʼяту ранку росіяни вдарили по приватній житловій забудові у Краматорську ФАБ-250 з модулем управління.

Зазначається, що влучання боєприпасу сталося поряд з проїзною частиною.

Вибуховою хвилею вщент зруйновано три будинки, а ще два — зазнали значних пошкоджень. У 16-ти інших будинків пошкоджені шиферні покрівлі та вікна.

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