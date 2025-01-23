Росія атакує Костянтинівку з артилерії та авіації — загинула людина, є поранені

На Донеччині внаслідок артобстрілів та авіаударів 23 січня одна людина загинула й дві зазнали поранень.
Головні тези:
- У результаті артобстрілів та авіаударів по Костянтинівці загинула одна людина, а дві поранені.
- Російська армія масовано бомбить місто Костянтинівка, що призводить до поранень та руйнувань приватних будинків та інфраструктури.
- Російські війська використовують керовані авіабомби та артилерію для атак на житлові райони, порушуючи міжнародне право та приносячи страх і тривогу мирним мешканцям.
Росія масовано бомбить Костянтинівку: є жертви
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що внаслідок обстрілів, пошкоджені 17 приватних будинків, дві адмінбудівлі, п'ять господарчих споруд, інфраструктурний об'єкт, автомобіль, два газогони і лінію електропередач.
Крім того, в селі Віролюбівка російський безпілотник пошкодив будинок і лінію електропередач.
Росія бомбила Краматорськ
Російські війська вранці 23 січня вдарили по приватному сектору Краматорська Донецької області керованою авіабомбою ФАБ-250 з модулем управління.
Про це повідомила у Фейсбуці Краматорська міська рада.
Зазначається, що влучання боєприпасу сталося поряд з проїзною частиною.
Вибуховою хвилею вщент зруйновано три будинки, а ще два — зазнали значних пошкоджень. У 16-ти інших будинків пошкоджені шиферні покрівлі та вікна.
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