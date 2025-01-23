Росія атакує Костянтинівку з артилерії та авіації — загинула людина, є поранені

На Донеччині внаслідок артобстрілів та авіаударів 23 січня одна людина загинула й дві зазнали поранень.

Росія масовано бомбить Костянтинівку: є жертви

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше одна людина загинула й одна поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки; ще один поранений — у Покровську. Костянтинівка знову під постійним вогнем: росіяни обстрілюють місто з артилерії і закидують авіабомбами. Поширити

Він зазначив, що внаслідок обстрілів, пошкоджені 17 приватних будинків, дві адмінбудівлі, п'ять господарчих споруд, інфраструктурний об'єкт, автомобіль, два газогони і лінію електропередач.

Крім того, в селі Віролюбівка російський безпілотник пошкодив будинок і лінію електропередач.

Росія бомбила Краматорськ

Російські війська вранці 23 січня вдарили по приватному сектору Краматорська Донецької області керованою авіабомбою ФАБ-250 з модулем управління.

Про це повідомила у Фейсбуці Краматорська міська рада.

Пів на пʼяту ранку росіяни вдарили по приватній житловій забудові у Краматорську ФАБ-250 з модулем управління. Поширити

Зазначається, що влучання боєприпасу сталося поряд з проїзною частиною.