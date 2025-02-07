Росія атакувала Україну 112 ударними дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну 112 ударними дронами

Повітряні Сили ЗСУ
пожежа

6 лютого, о 19:00, почався новий повітряний напад країни-агресорки Росії на Україну. Протягом усієї ночі та ранку сили ППО змогли знищити 81 ворожий безпілотник.

Головні тези:

  • Росія здійснила новий напад на Україну за допомогою 112 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.
  • Повітряні сили ЗСУ відбивали атаку, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи.

Атака РФ на Україну 6-7 лютого — що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що російські загарбники запустили 112 ударних дронів типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — Росія.

До знищення ворожих цілей цього разу були залученні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Окрім того, наголошується, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений.

ПС ЗСУ наголошують, що негативних наслідків виявлено не було.

Попри це, в результаті ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

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