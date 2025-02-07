Росія атакувала Україну 112 ударними дронами

6 лютого, о 19:00, почався новий повітряний напад країни-агресорки Росії на Україну. Протягом усієї ночі та ранку сили ППО змогли знищити 81 ворожий безпілотник.
Головні тези:
- Росія здійснила новий напад на Україну за допомогою 112 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.
- Повітряні сили ЗСУ відбивали атаку, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи.
Атака РФ на Україну 6-7 лютого — що відомо
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що російські загарбники запустили 112 ударних дронів типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — Росія.
До знищення ворожих цілей цього разу були залученні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений.
ПС ЗСУ наголошують, що негативних наслідків виявлено не було.
Попри це, в результаті ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.
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