Росія атакувала Україну 112 ударними дронами

6 лютого, о 19:00, почався новий повітряний напад країни-агресорки Росії на Україну. Протягом усієї ночі та ранку сили ППО змогли знищити 81 ворожий безпілотник.

Атака РФ на Україну 6-7 лютого — що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що російські загарбники запустили 112 ударних дронів типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — Росія.

До знищення ворожих цілей цього разу були залученні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Поширити

Окрім того, наголошується, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений.

ПС ЗСУ наголошують, що негативних наслідків виявлено не було.