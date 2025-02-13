Росія атакувала Україну 140 БпЛА — скільки збила ППО

Сили оборони знищили 85 безпілотників, якими російські війська у ніч проти 13 лютого атакували Україну, ще 52 ворожі БПЛА-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Сили оборони України збили 85 дронів РФ

У ніч на 13 лютого 2025 року (із 20.00 12 лютого) противник атакував 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил України

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.