Росія атакувала Україну понад 80 дронами — скільки збила ППО

У ніч на 10 лютого Російська Федерація застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни та знищили переважну кількість БпЛА.
Головні тези:
- Російська Федерація здійснила атаку на Україну понад 80 дронами в ніч на 10 лютого.
- Сили ППО працювали у 11 областях, знищивши переважну кількість ворожих безпілотників.
- Повітряні сили ЗСУ збили 61 дрон РФ та успішно відбили ворожі атаки з різних напрямків.
Повітряні сили ЗСУ збили 61 дрон РФ
У ніч на 10 лютого, з 21:00 9 лютого, противник атакував 83-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
Курськ;
Орел;
Міллерово;
Шаталово;
Брянськ;
Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Також 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені, попередньо — без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області.
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