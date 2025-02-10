Росія атакувала Україну понад 80 дронами — скільки збила ППО

У ніч на 10 лютого Російська Федерація застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни та знищили переважну кількість БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ збили 61 дрон РФ

У ніч на 10 лютого, з 21:00 9 лютого, противник атакував 83-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Шаталово;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт ППО по збитим дронам РФ

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Також 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені, попередньо — без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області.