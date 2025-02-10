Росія атакувала Україну понад 80 дронами — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну понад 80 дронами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Дрони
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У ніч на 10 лютого Російська Федерація застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни та знищили переважну кількість БпЛА.

Головні тези:

  • Російська Федерація здійснила атаку на Україну понад 80 дронами в ніч на 10 лютого.
  • Сили ППО працювали у 11 областях, знищивши переважну кількість ворожих безпілотників.
  • Повітряні сили ЗСУ збили 61 дрон РФ та успішно відбили ворожі атаки з різних напрямків.

Повітряні сили ЗСУ збили 61 дрон РФ

У ніч на 10 лютого, з 21:00 9 лютого, противник атакував 83-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Курськ;

  • Орел;

  • Міллерово;

  • Шаталово;

  • Брянськ;

  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт ППО по збитим дронам РФ

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Також 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені, попередньо — без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області.

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