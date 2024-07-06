Росія колапсує. Історик попередив про новий раунд війни РФ проти України

Попри те, що нелегітимний російський президент Володимир Путін наразі намагається нав'язати свої умови Україні та світу, йому не вдасться врятувати власну імперію від краху. Такий прогноз озвучив професор Українського католицького університету, історик Ярослав Грицак.
Головні тези:
- Важливо розуміти цивілізаційну природу війни, яку почала РФ проти українського народу.
- Прогнозується тимчасове перемир'я між Києвом та Москвою, після якого може розпочатися новий раунд війни.
- США та союзники мають шанс зупинити Путіна в Україні та не допустити вторгнення в НАТО.
Росія наближається до колапсу
За словами історика, не варто тішити себе ілюзіями про мир з країною-агресоркою РФ, адже вона завжди буде намагатися знищити Україну.
Також важливо розуміти, що війна на українській території є цивілізаційною — це війна між Заходом і Сходом.
Вона остаточно завершиться лише тоді, коли Росія безповоротно колапсує.
Ярослав Грицак прогнозує, що Київ та Москва дійсно можуть домовитися про тимчасове перемир’я після чого почнеться новий раунд війни.
Чи наважиться Путіна розпочати вторгнення в НАТО
Згідно з прогнозом колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, американські солдати будуть змушені воювати з російськими загарбниками, якщо диктатор Володимир Путіна переможе Україну.
Саме тому політик закликав Конгрес США негайно підтримати додаткове фінансування військової допомоги для ЗСУ.
На його переконання, у США та союзників ще є шанс та час зупинити Путіна в Україні.
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