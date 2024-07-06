Росія колапсує. Історик попередив про новий раунд війни РФ проти України

Попри те, що нелегітимний російський президент Володимир Путін наразі намагається нав'язати свої умови Україні та світу, йому не вдасться врятувати власну імперію від краху. Такий прогноз озвучив професор Українського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Росія наближається до колапсу

За словами історика, не варто тішити себе ілюзіями про мир з країною-агресоркою РФ, адже вона завжди буде намагатися знищити Україну.

Також важливо розуміти, що війна на українській території є цивілізаційною — це війна між Заходом і Сходом.

Вона остаточно завершиться лише тоді, коли Росія безповоротно колапсує.

Ярослав Грицак прогнозує, що Київ та Москва дійсно можуть домовитися про тимчасове перемир’я після чого почнеться новий раунд війни.

Йдеться про пошук зараз способу співжиття, щоб нарощувати потенціал і готуватися до нового раунду війни. Яким він буде, ми не знаємо. Але такою є логіка. Ідея така, що російська система... нежиттєздатна довгостроково, і рано чи пізно колапсує, — вважає історик. Поширити

Чи наважиться Путіна розпочати вторгнення в НАТО

Згідно з прогнозом колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, американські солдати будуть змушені воювати з російськими загарбниками, якщо диктатор Володимир Путіна переможе Україну.

Саме тому політик закликав Конгрес США негайно підтримати додаткове фінансування військової допомоги для ЗСУ.

Якщо Путін переможе в Україні, то я не маю жодних сумнівів, що настане час, коли він перетне кордон (з Європою — ред.), і нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться воювати… Мине небагато часу, як він перетне кордон, і нашим чоловікам доведеться воювати відповідно до статті 5" договору НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх. Майк Пенс Ексвіцепрезидент США

На його переконання, у США та союзників ще є шанс та час зупинити Путіна в Україні.