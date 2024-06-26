Росія могла сформувати ще одну армію. Куди Кремль спрямує окупантів

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, країна-агресорка РФ могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні.

Чого далі очікувати від Росії у війні проти України

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що наразі російська армія наразі проходить масштабні реформи.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про активне формування нових загальновійськових з'єднань армійського рівня.

На думку фахівців, посилання українських інсайдерів на "51-шу армію" може бути раннім індикатором того, що країна-агресорка РФ сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні".

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії", — йдеться в повідомленні. Поширити

РФ відчуває вплив шалених втрат на свої війська

Окрім того, нещодавно з’явилася інформація про те, що окупанти планують перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на Харківський напрямок, щоб компенсувати важкі російські втрати.

Ці дані офіційно підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Як повідомляє команда ISW, вона має інформацію про те, що солдати РФ перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксувала жодних повідомлень про російську "51-шу армію".