Росія обстріляла Покровськ — загинуло двоє містян
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Покровськ — загинуло двоє містян

Прокуратура Донецької області
Покровськ

Внаслідок російського обстрілу Покровська 22 березня загинули двоє цивільних.

Головні тези:

  • Російський обстріл Покровська призвів до загибелі двох цивільних мешканців.
  • Донецька обласна прокуратура підтвердила, що одним із загиблих був 41-річний чоловік.
  • Під час атаки також постраждала 66-річна жінка, яка пізніше померла від отриманих поранень.

Росія вбила двох цивільних у Покровську

22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям — жінка померла під час евакуації з місця події.

Тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюється.

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