Росія обстріляла Покровськ — загинуло двоє містян

22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям — жінка померла під час евакуації з місця події.