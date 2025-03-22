Росія обстріляла Покровськ — загинуло двоє містян

Внаслідок російського обстрілу Покровська 22 березня загинули двоє цивільних.
Головні тези:
- Російський обстріл Покровська призвів до загибелі двох цивільних мешканців.
- Донецька обласна прокуратура підтвердила, що одним із загиблих був 41-річний чоловік.
- Під час атаки також постраждала 66-річна жінка, яка пізніше померла від отриманих поранень.
Росія вбила двох цивільних у Покровську
22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям — жінка померла під час евакуації з місця події.
Тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюється.
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