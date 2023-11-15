Росія причетна до конфлікту в Ізраїлі та прагне розпалити війни в інших регіонах — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про причетність Росії та Ірану до нападу ХАМАС на Ізраїль та прагнення Кремля розполити конфлікти в інших регіонах світу.

Зеленський заявив про причетність Росії та Ірану до конфлікту в Ізраїлі

Президент підкреслив, що Росія та Іран стоять за нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Цей вибух на Близькому Сході. Ми впевнені, що за ним стоїть Росія разом з її союзником Іраном. Це не один виклик. Зараз в інформаційному просторі лише один такий гарячий конфлікт на Близькому Сході, але зверніть увагу на Балкани, - попереджає Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що в України є інформація про те, що після Близького Сходу Кремль спробує спровокувати конфлікт на Балканах.

Зеленський підкреслив, що якщо світова спільнота зараз нічого не зробить, то буде такий самий вибух, як і в Ізраїлі.

Президент підкреслив, що Росія буде фінансувати війну між двома балканськими країнами.

Вони зацікавлені у відволіканні допомоги (Україні - ред.). Далі - Молдова. Повірте, те саме вони там роблять. Вони зараз починають розхитувати ситуацію в Молдові, показуючи, що там щось не так з виборами. Для чого? Щоб визнати неконституційними вибори, щоб знести проєвропейську владу. От що робить Росія, - зазначив Зеленський. Поширити

Зеленський зауважив, що таких кроків у Росії багато і вона це робить паралельно. також він навів приклад наявності ПВК "Вагнера" в Африці.

Чи готова Україна до продовження війни без допомоги партнерів

За словами Зеленського, в Україні почали виробляти аналоги західної зброї, однак без допомоги партнерів процес буде дуже складним.

Він зазначив, що відсутність фінансової допомоги від партнерів спровокує кризу та вплине на хід війни, однак не припинить опір України російській агресії.

Будь-яка допомога... краще з нею, ніж без неї – і це вочевидь зрозумілі речі. Допомога Україні в більшості це два головні напрямки. Це допомога зброєю: є відповідні зразки зброї, яких в Україні просто немає. Питання не в тому, що тобі не вистачає грошей, або ще чогось, – просто немає відповідних зразків зброї. І це те, що ми маємо. Тому ця зброя дуже важлива, тому що це технологічна підтримка України, - пояснив президент. Поширити

Зеленський визнав, що без фінансової допомоги від партнерів також буде дуже складно.

Друга історія – це фінансова підтримка, це про соціальні виплати. Так, я вам скажу відверто, без цього буде також дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє (і навіть у час війни ми заробляємо ці гроші), все ми віддаємо нашому військовому – і це факт. Нашим військовим ніхто нічого не сплачує. Ми не просимо у наших партнерів, але все, що ми заробляємо, все, що у нас є, ми віддаємо їм [військовим], - наголосив Зеленський. Поширити

Президент зазначив, що тоді треба буде або зменшувати підтримку військовим, зменшувати їх заробітні плати, або не давати соціальну допомогу цивільним: "Тобто це у будь-якому випадку буде криза".

А криза, чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні. Чому? Коли почалася війна, у нас не було нічого. У нас не було зброї західних зразків, у нас була наша зброя. У нас не було ніяких інших фінансів – у нас було те, що заробляла Україна. У нас не було якихось особливих технологій – у нас були свої технології, і також дуже непогані. У нас не було 10 видів, чи 20 видів дронів – ні, у нас не було. Але у нас було два види наших [безпілотників], і три там якісь [дрони-]розвідники, не хочу говорити зараз деталі, якщо можна. Що було. Але у нас було те, що є тільки у нас, і немає ні у кого у світі – це наша земля. І прийшли [окупанти] до нас – це наш дім. І як би нам хто не допомагав, і за що ми дійсно дуже вдячні, все одно кожна країна для кожного [свого] громадянина, і так воно і є. І так, як ми любимо нашу землю, як ви любите свою землю, ніхто її любити не буде. І це зрозуміло. І тому ще раз підкреслюю: ми дуже вдячні за цю допомогу, але в перші дні війни, і коли ми зупинили Росію, ми були самі. При всій повазі до всіх, - зазначив президент. Поширити

Він зазначив, що у нього немає жодної претензії, та є тільки вдячність до всіх партнерів, які допомагали Україні.

За словами Зеленського, не факт, що без допомоги партнерів Україна змогла б бути там, де є зараз.