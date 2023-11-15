Росія причетна до конфлікту в Ізраїлі та прагне розпалити війни в інших регіонах — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про причетність Росії та Ірану до нападу ХАМАС на Ізраїль та прагнення Кремля розполити конфлікти в інших регіонах світу.
Зеленський заявив про причетність Росії та Ірану до конфлікту в Ізраїлі
Президент підкреслив, що Росія та Іран стоять за нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Він підкреслив, що в України є інформація про те, що після Близького Сходу Кремль спробує спровокувати конфлікт на Балканах.
Зеленський підкреслив, що якщо світова спільнота зараз нічого не зробить, то буде такий самий вибух, як і в Ізраїлі.
Президент підкреслив, що Росія буде фінансувати війну між двома балканськими країнами.
Зеленський зауважив, що таких кроків у Росії багато і вона це робить паралельно. також він навів приклад наявності ПВК "Вагнера" в Африці.
Чи готова Україна до продовження війни без допомоги партнерів
За словами Зеленського, в Україні почали виробляти аналоги західної зброї, однак без допомоги партнерів процес буде дуже складним.
Він зазначив, що відсутність фінансової допомоги від партнерів спровокує кризу та вплине на хід війни, однак не припинить опір України російській агресії.
Зеленський визнав, що без фінансової допомоги від партнерів також буде дуже складно.
Президент зазначив, що тоді треба буде або зменшувати підтримку військовим, зменшувати їх заробітні плати, або не давати соціальну допомогу цивільним: "Тобто це у будь-якому випадку буде криза".
Він зазначив, що у нього немає жодної претензії, та є тільки вдячність до всіх партнерів, які допомагали Україні.
За словами Зеленського, не факт, що без допомоги партнерів Україна змогла б бути там, де є зараз.
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