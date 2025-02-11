Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
пожежа

Уночі 11 лютого країна-агресорка РФ здійснила нову масовану атаку на мирні українські міста та села. Цього разу вона використала близько 19 ракет різних типів та 124 дрони.

Головні тези:

  • РФ здійснила атаку на об’єкти газодобувної промисловості на Полтавщині за допомогою крилатих, балістичних та керованих ракет.
  • ППО змогла знищити 57 російських безпілотників, а ще 64 дрони-імітатори були локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 11 лютого — усі подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, для нового нападу російські окупанти використали ракети повітряного, наземного та морського базування.

Ворог вдарив по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом було використано 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Додаткові дані наразі уточнюються.

Окрім того, армія РФ використала 124 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори інших типів.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Окрім того, наголошується, що 64 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під удар ворога потрапили Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ у Саратовській області Росії — відео
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Можуть бути російськими". Трамп виступив зі скандальною заявою щодо України
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?