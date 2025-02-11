Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні

Уночі 11 лютого країна-агресорка РФ здійснила нову масовану атаку на мирні українські міста та села. Цього разу вона використала близько 19 ракет різних типів та 124 дрони.

Атака РФ на Україну 11 лютого — усі подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, для нового нападу російські окупанти використали ракети повітряного, наземного та морського базування.

Ворог вдарив по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом було використано 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Додаткові дані наразі уточнюються.

Окрім того, армія РФ використала 124 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори інших типів.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Поширити

Окрім того, наголошується, що 64 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).