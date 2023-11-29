Росія збільшує власну залежність від Китаю — Столтенберг

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, на тлі нездатності досягти успіхів у злочинній війні проти України Кремль стає все більш залежним від Китаю у військовому плані.

Що відомо про зростання залежності Росії від Китаю у військовому плані

Ми бачимо економічну залежність. Ми бачимо як Росія стає усе більше і більше залежною від Китаю у фінансуванні, у постачанні сировинних товарів і також ключових товарів для оборонної промисловості, - зазначив Столтенберг. Поширити

Він підкреслив, що Росію позбавили змогу продавати енергоресурси європейським країнам, що також зробило Кремль ще більш залежним від Пекіна.

З року в рік Москва віддає в заставу своє майбутнє Пекіну. Це один з прикладів як Росія стає усе більше і більше слабкою економічно в результаті цієї війни, - зазначив глава Альянсу. Поширити

За його словами, Росія також збільшила залежність у військовому плані від Ірану та Північної Кореї.

Що відомо про зближення Росії із КНДР

За інформацією Reuters із посиланням на аналітиків, Росія налогоджує торгівлю із КНДР в особливій економічній зоні Расон, що може також включати в себе поставки озброєнь.

СЕЗ Расон, створена в 1990-х роках на кордоні з Китаєм і Росією, була місцем мрії для багатьох північнокорейців до того, як були введені більш жорсткі санкції, а закриття кордонів в епоху пандемії задушило майже всю торгівлю і туризм.

Але в останні місяці з'явилися чіткі ознаки того, що цей регіон готовий до відродження: кораблі пришвартовані тут вперше з 2018 року, а супутникові знімки вказують на сплеск торгівлі як з порту, так і по залізничній лінії до Росії.

У цій економічній зоні Росія може вести торгівлю вугіллям, нафтою та зерном

І якщо більшій кількості північнокорейських робітників буде дозволено перетинати кордон, вони зможуть відправляти російські ліки та інші товари додому для продажу родичам.

Окрім цього на території КНДР, як зазначають аналітики, може проводитись заготовка російської деревини для подальшого перепродажу до Китаю.

У той же час офіційні особи зі США та Південної Кореї, а також аналітики із посиланням на супутникові знімки зазначають, що з серпня цього року економічну зону відвідували російські військові кораблі.

З порту Расон Північна Корея відправила в Росію близько 2 тис контейнерів, які імовірно перевозять артилерійські снаряди і, можливо, ракети малої дальності.

Також наприкінці минулого року стала фіксуватись активність навколо станції Туманган в Расоні, яка має сполучення із Росією.

І ще більше вагонів було помічено після того, як міністр оборони Росії відвідав Пхеньян у липні.

За словами міністра природних ресурсів Росії Олександра Козлова, коли лідер Кім Чен Ин відвідав Росію у вересні, він обговорював відновлення зупиненого спільного логістичного проекту в Расоні, будівництво нового автомобільного моста, що з'єднує його з Росією, і додаткові поставки зерна.