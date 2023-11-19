Росіяни заявили про атаку дрона на Москву — відео

Влада РФ заявила, що у Підмосков’ї ППО перехопила безпілотник, який нібито летів на Москву.

Атака дрона на Москву

Російська ППО нібито збила безпілотник у Богородському міському окрузі Московської області, який летів на столицю РФ.

Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби, - заявив мер Москви. Поширити

В Міністерстві оборони РФ також повідомили про нібито припинену спробу атакувати Москву за допомогою безпілотника.

Вибухи у РФ

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, де спалахнула пожежа.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

16 листопада росЗМІ заявили, що у РФ вжили заходів щодо захисту критичної інфраструктури й посилили ППО в Московській і 16 інших областях.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.