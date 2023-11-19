Росіяни заявили про атаку дрона на Москву — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни заявили про атаку дрона на Москву — відео

Дрон
Джерело:  online.ua

Влада РФ заявила, що у Підмосков’ї ППО перехопила безпілотник, який нібито летів на Москву.

Атака дрона на Москву

Російська ППО нібито збила безпілотник у Богородському міському окрузі Московської області, який летів на столицю РФ.

Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби, - заявив мер Москви.

В Міністерстві оборони РФ також повідомили про нібито припинену спробу атакувати Москву за допомогою безпілотника.

Вибухи у РФ

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, де спалахнула пожежа.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

16 листопада росЗМІ заявили, що у РФ вжили заходів щодо захисту критичної інфраструктури й посилили ППО в Московській і 16 інших областях.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Вибух на Тамбовському пороховому заводі. У РФ визнали удар БПЛА
вибух на Тамбовському пороховому заводі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Московській та 16 інших областях РФ посилили ППО через атаки дронів
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Криму пролунали вибухи. Російські окупанти підняли гелікоптери
Вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм