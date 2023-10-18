Росіяни заявляють про збиті ракети в районі Севастополя

В Міноборони країни-агресорки заявили про нібито збиття українських ракет в районі Севастополя на території окупованого Криму.

Що відбувається в Криму

За інформацією військового відомства російських окупантів, засобами ППО нібито було перехоплено дві українські ракети ЗРК С-200 у повітрі.

У відомстві також додають, що уламки ракет "впали у безлюдній місцевості з подальшою детонацією на землі".

Тим часом у Севастополі знову оголосили повітряну тривогу (її скасували за 15 хвилин). Повідомляється, що морський та наземний громадський транспорт у місті припиняє рух.

Що відомо про вибухи у Севастополі

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російський флот "відбиває" атаку повітряних цілей в районі Сухарної балки.

Всі служби приведені в стан бойової готовності. В районі Сухарної головки - дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється, - заявив ватажок окупаційної адміністрації у Севастополі. Поширити

Пізніше він додав, що за попередньою інформацією, ракету було збито у районі Кара-Коби. Її бойова частина нібито на землі в полі.

Однак, у мережі пишуть, що до місця вибуху помчали "швидкі допомоги" та рятувальники. Також повідомляється, що "приліт" міг бути по арсеналу ракетників у Кара-Кобі. За іншою інформацією, у Сухарній балці флотський арсенал.

Кримські паблики нагадують, що у районі Сухарної балки розташовані бази ракетного та мінно-торпедного озброєння 758 центру ЧФ Росії. До речі, 23 вересня туди вже прилітала ракета.