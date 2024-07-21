Російська армія атакувала дроном Сумщину. Загинув чоловік

На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю, внаслідок чого загинув комбайнер, а його помічник дістав поранення.

Армія РФ вбила чоловіка на Сумщині

Як зазначається, за даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

Росія знову обстріляла Сумську область

Російські війська вночі та вранці 19 липня 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 27 вибухів, поранено жінку.

Про це у Фейсбуці повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

Зазначається, що на Новослобідську громаду здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), у наслідок чого одна цивільна особа (жінка) поранена. Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).