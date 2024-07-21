Російська армія атакувала дроном Сумщину. Загинув чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія атакувала дроном Сумщину. Загинув чоловік

Офіс Генерального прокурора
Російська армія атакувала дроном Сумщину. Загинув чоловік

На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю, внаслідок чого загинув комбайнер, а його помічник дістав поранення.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила напад на дроном комбайн на Сумщині, що спричинило загибель комбайнера та поранення його помічника.
  • У результаті обстрілів Російськими військами Сумської області 19 липня було зафіксовано 27 вибухів та поранення однієї цивільної особи.
  • Сумська обласна військова адміністрація вказала на 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів, які зазнали нападу росіян.
  • За даними слідства, вбивство комбайнера на Сумщині відбулося у результаті умисного ураження FPV-дроном, що порушило закони звичаї війни.

Армія РФ вбила чоловіка на Сумщині

Як зазначається, за даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

Росія знову обстріляла Сумську область

Російські війська вночі та вранці 19 липня 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 27 вибухів, поранено жінку.

Про це у Фейсбуці повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

Зазначається, що на Новослобідську громаду здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), у наслідок чого одна цивільна особа (жінка) поранена. Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).

Крім того, одну міну скинули росіяни на територію Дружбівської громади; у Есманьській громаді зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух); по Білопільській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів); на територію Шалигинської громаду росіяни скинули 5 мін; здійснено обстріл 2 некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (НАР) (2 вибухи) Краснопільської громади.

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