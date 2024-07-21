Російська армія атакувала дроном Сумщину. Загинув чоловік

На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю, внаслідок чого загинув комбайнер, а його помічник дістав поранення.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила напад на дроном комбайн на Сумщині, що спричинило загибель комбайнера та поранення його помічника.
- У результаті обстрілів Російськими військами Сумської області 19 липня було зафіксовано 27 вибухів та поранення однієї цивільної особи.
- Сумська обласна військова адміністрація вказала на 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів, які зазнали нападу росіян.
- За даними слідства, вбивство комбайнера на Сумщині відбулося у результаті умисного ураження FPV-дроном, що порушило закони звичаї війни.
Армія РФ вбила чоловіка на Сумщині
Як зазначається, за даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.
Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Росія знову обстріляла Сумську область
Російські війська вночі та вранці 19 липня 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 27 вибухів, поранено жінку.
Про це у Фейсбуці повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.
Зазначається, що на Новослобідську громаду здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), у наслідок чого одна цивільна особа (жінка) поранена. Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).
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