У Курській області заявили про нібито обстріл селища Тьоткіно, яке через це частково залишилось без світла.
Що відбувається у Тьоткіно
Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, через нібито обстріли в районі Тьоткіно було пошкоджено лінію електропередач і частина мешканців залишилась без світла.
Він підкреслив, що наразі аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Старовойт також додав, що уламками було пошкоджено одну з житлових будівель.
Як армія РФ страждає від бавовни на окупованих територіях
За словами депутата Запорізької районної ради Аліси Сисоєвої у коментарі журналістам 24 каналу, ЗСУ влаштували російським окупантам вибуховий тиждень на території Запорізької області.
Вона також згадала підрив автівки з окупантами у Мелітополі.
Вона підкреслила, що російські військові злочинці вдаються до терору на окупованих територіях, грабуючи місцеве населення.
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