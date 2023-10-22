Російське Тьоткіно частково залишилось без світла через обстріл

У Курській області заявили про нібито обстріл селища Тьоткіно, яке через це частково залишилось без світла.

Що відбувається у Тьоткіно

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, через нібито обстріли в районі Тьоткіно було пошкоджено лінію електропередач і частина мешканців залишилась без світла.

Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто з жителів не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, у населеному пункті частково немає світла, - заявляє Старовойт. Поширити

Він підкреслив, що наразі аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Старовойт також додав, що уламками було пошкоджено одну з житлових будівель.

Як армія РФ страждає від бавовни на окупованих територіях

За словами депутата Запорізької районної ради Аліси Сисоєвої у коментарі журналістам 24 каналу, ЗСУ влаштували російським окупантам вибуховий тиждень на території Запорізької області.

Проте цей тиждень виявився пекельним для окупантів. Наслідки влучання по аеродрому в Бердянську вони розгрібають досі. Як відомо, росіяни зазнали великих втрат внаслідок удару, зокрема в техніці, - підкреслила Сисоєва. Поширити

Вона також згадала підрив автівки з окупантами у Мелітополі.

І у цій автівці були росіяни, які саме мародерили та збиралися вивозити награбоване майно. На жаль, вони не постраждали, але зараз їм буде скрутно, адже український контрнаступ триває і не буде їм "солодкого життя" на окупованих територіях, - відзначила депутат Запорізької райради. Поширити

Вона підкреслила, що російські військові злочинці вдаються до терору на окупованих територіях, грабуючи місцеве населення.