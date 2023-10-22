Російське Тьоткіно частково залишилось без світла через обстріл
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Російське Тьоткіно частково залишилось без світла через обстріл

Бавовна у Тьоткіно
Джерело:  online.ua

У Курській області заявили про нібито обстріл селища Тьоткіно, яке через це частково залишилось без світла. 

Що відбувається у Тьоткіно

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, через нібито обстріли в районі Тьоткіно було пошкоджено лінію електропередач і частина мешканців залишилась без світла.

Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто з жителів не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, у населеному пункті частково немає світла, - заявляє Старовойт.

Він підкреслив, що наразі аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Старовойт також додав, що уламками було пошкоджено одну з житлових будівель.

Як армія РФ страждає від бавовни на окупованих територіях

За словами депутата Запорізької районної ради Аліси Сисоєвої у коментарі журналістам 24 каналу, ЗСУ влаштували російським окупантам вибуховий тиждень на території Запорізької області.

Проте цей тиждень виявився пекельним для окупантів. Наслідки влучання по аеродрому в Бердянську вони розгрібають досі. Як відомо, росіяни зазнали великих втрат внаслідок удару, зокрема в техніці, - підкреслила Сисоєва.

Вона також згадала підрив автівки з окупантами у Мелітополі.

І у цій автівці були росіяни, які саме мародерили та збиралися вивозити награбоване майно. На жаль, вони не постраждали, але зараз їм буде скрутно, адже український контрнаступ триває і не буде їм "солодкого життя" на окупованих територіях, - відзначила депутат Запорізької райради.

Вона підкреслила, що російські військові злочинці вдаються до терору на окупованих територіях, грабуючи місцеве населення.

Російські окупанти навіть опалювальний сезон хочуть підлаштувати під те, щоб грабувати житло. Вони вкотре змушують людей щось перереєструвати, відмітитись, хто де проживає начебто це потрібно для підготування до опалювального сезону. І в такий спосіб вони хочуть отримати свіжі списки квартир, з яких люди виїхали, щоб звідти вивести все їхнє майно, - зазначає депутат.

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