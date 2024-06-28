Російські окупанти відмовляються виконувати бойові задачі командування на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти відмовляються виконувати бойові задачі командування на Харківщині

Військові РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, зафіксовані чисельні випадки відмови солдатів окупаційної армії РФ від подальшої участі у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України. 

Головні тези:

  • Численні випадки відмови російських окупантів виконувати бойові завдання фіксуються на Харківщині.
  • Українські захисники відбивають атаки малі тактичні групи противника представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії.
  • Протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано 6 боєзіткнень, а ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника.
  • Були нанесені значні втрати ворожим окупантам, знищено близько 120 ворожих бійців, а також ряд військової техніки та озброєння.
  • Російські окупанти продовжують активні дії, проте не досягають успіху і несуть значні втрати.

Що відомо про випадки відмови російських окупантів від подальшої участі у війні

Спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу, зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії збройних сил РФ, виконувати поставлені завдання. Через те, що вони втратили у командному складі кілька осіб, росіяни відмовляються виконувати бойові завдання. Це відбувається на рівні конкретних підрозділів та індивідуальних відмов. Тому там у них не все так добре. На Вовчанському напрямку українські захисники вибивають малі тактичні групи противника, що представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії. Вони наступали в житловій забудові міста Вовчанськ, але були зупинені там і відкинуті, - зазначив Волошин.

Що відомо про ситуацію на фронті на Харківщині

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано 6 боєзіткнень.

Бої точились біля Вовчанська та Липців. Штурмові дії також були біля Сотницького Козачка. Успіху окупанти там не мали, суттєвих змін ситуація не набула. ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника. Також тривали бойові зіткнення на північ від Харкова, у районах населених пунктів Лук'янці та Глибоке. Буквально нещодавно з Бєлгорода терористи завдали три удари, застосувавши близько 7 КАБів по населеному пункту Липці. Також окупанти завдали два удари по населеному пункту Стариця, скинули чотири КАБи на Миколаївку та по три КАБи на Варварівку і Веселе. Вовчанські Хутори теж зазнають ударів керованими авіаційними бомбами, - повідомив речник ОСУВ “Хортиця”.

За його словами, російські окупанти не полишають спроб активних дій.

Ворог несе втрати. В результаті бойових дій було знищено близько 120 ворожих окупантів, кілька одиниць озброєння і військової техніки, танки, артилерійські засоби, протитанкові засоби, 5 одиниць спецтехніки, - додав Волошин.

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