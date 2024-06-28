За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, зафіксовані чисельні випадки відмови солдатів окупаційної армії РФ від подальшої участі у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України.
Головні тези:
- Численні випадки відмови російських окупантів виконувати бойові завдання фіксуються на Харківщині.
- Українські захисники відбивають атаки малі тактичні групи противника представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії.
- Протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано 6 боєзіткнень, а ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника.
- Були нанесені значні втрати ворожим окупантам, знищено близько 120 ворожих бійців, а також ряд військової техніки та озброєння.
- Російські окупанти продовжують активні дії, проте не досягають успіху і несуть значні втрати.
Що відомо про випадки відмови російських окупантів від подальшої участі у війні
Що відомо про ситуацію на фронті на Харківщині
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано 6 боєзіткнень.
За його словами, російські окупанти не полишають спроб активних дій.
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