Бої точились біля Вовчанська та Липців. Штурмові дії також були біля Сотницького Козачка. Успіху окупанти там не мали, суттєвих змін ситуація не набула. ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника. Також тривали бойові зіткнення на північ від Харкова, у районах населених пунктів Лук'янці та Глибоке. Буквально нещодавно з Бєлгорода терористи завдали три удари, застосувавши близько 7 КАБів по населеному пункту Липці. Також окупанти завдали два удари по населеному пункту Стариця, скинули чотири КАБи на Миколаївку та по три КАБи на Варварівку і Веселе. Вовчанські Хутори теж зазнають ударів керованими авіаційними бомбами, - повідомив речник ОСУВ “Хортиця”.