Російський дрон атакував автостоянку у Сумах — пошкоджено будинки та десятки машин

Близько 23:00 9 лютого російський безпілотник влучив у автостоянку в спальному мікрорайоні Сум. Відомо про пошкоджені щонайменше півтора десятка авто та понад 300 вікон у 4-х багатоповерхових житлових будинках.
Головні тези:
- Російський дрон атакував автостоянку у Сумах, пошкоджено десятки машин та будинки.
- У результаті атаки безпілотника постраждало понад 300 вікон у житлових будинках і близько 10 автомобілів загорілися.
Росія атакувала Суми шахедом: що відомо
Вибух на автостоянці у спальному мікрорайоні Сум спричинено атакою російського шахеда.
Було дуже жорстко, я думала, що нам кінець. Я рахувала: три, два, один і все. Різко, страшно. Все було світле, вікна задрижали, все задрижали. Було таке відчуття, наче дім піднявся отак. Нещодавно був приліт на 12-й мікрорайоні і там загинули родичі мого чоловіка з сім'ї, двоє людей. І ось буквально ми відбули поховання і ми ще від того не те, що не відійшли, ще повірити в те не встигли і вже ось таке почули сьогодні, — розповіла Дар`я, мешканка пошкодженого будинку.
Відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження. ЇЇ шпиталізували, повідомили у міській раді Сум. В одному з будинків немає газопостачання.
Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа.
За словами Артема Кобзаря, в.о. Сумського міського голови, це було влучання "шахеда":
Дуже багато вікон у будинках повилітало, завтра буде зранку розгорнутий штаб по ліквідації наслідків. Буде проводитись обстеження, від вибухової хвилі ще десь щось постраждало.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-