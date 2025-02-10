Російський дрон атакував автостоянку у Сумах — пошкоджено будинки та десятки машин

Близько 23:00 9 лютого російський безпілотник влучив у автостоянку в спальному мікрорайоні Сум. Відомо про пошкоджені щонайменше півтора десятка авто та понад 300 вікон у 4-х багатоповерхових житлових будинках.

Росія атакувала Суми шахедом: що відомо

Вибух на автостоянці у спальному мікрорайоні Сум спричинено атакою російського шахеда.

Було дуже жорстко, я думала, що нам кінець. Я рахувала: три, два, один і все. Різко, страшно. Все було світле, вікна задрижали, все задрижали. Було таке відчуття, наче дім піднявся отак. Нещодавно був приліт на 12-й мікрорайоні і там загинули родичі мого чоловіка з сім'ї, двоє людей. І ось буквально ми відбули поховання і ми ще від того не те, що не відійшли, ще повірити в те не встигли і вже ось таке почули сьогодні, — розповіла Дар`я, мешканка пошкодженого будинку.

Відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження. ЇЇ шпиталізували, повідомили у міській раді Сум. В одному з будинків немає газопостачання.

Суми після атаки РФ

Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа.

Горіли близько 10 автомобілів. Одні ліквідовували пожежу, інші обходили будинки, евакуювали людей. Попередньо, що на зараз, евакуйовано 60 громадян. Поки що інформації про загиблих і травмованих немає. Ліквідувати було важко, тому що дуже щільно один біля одного автомобілі. Також на багатьох стоять газові установки, вони періодично спалахували. Пожежу вже ліквідовано, — зазначив Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області. Поширити

За словами Артема Кобзаря, в.о. Сумського міського голови, це було влучання "шахеда":