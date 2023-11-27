Розвідка БританіЇ назвала причину рекордних втрат російської армії
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка БританіЇ назвала причину рекордних втрат російської армії

Міноборони Британії
Техніка РФ

Рекордні втрати у російській армії у листопаді 2023 року були спричинені наступом на Авдіївку. Цифри українського Генштабу близькі до даних британської розвідки.

Армія РФ має значні втрати

Як зазначається у зведенні, протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на день.

Раніше найбільш смертоносним місяцем для Росії був березень 2023 року, в середньому 776 осіб на день, у розпал російського наступу на Бахмут.

Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні, - йдеться у повідомленні.

За останні шість тижнів спостерігався один із найвищих показників втрат серед росіян за всю війну.

Важкі втрати багато в чому були спричинені настанням Росії на донбаське місто Авдіївку, - зазначають у Міноборони Британії.

Оцінки втрат російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу склали 750 осіб, загальна кількість втрат з початку вторгнення на 27 листопада сягнула 325 580 осіб.

Як повідомляло The Guardian, за даними західних чиновників, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими, а в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 осіб на день.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових.

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