12 июля в Украине будут одновременно отключать электроэнергию у 70% потребителей

Такие отключения света необходимы из-за максимального потребления электроэнергии на фоне аномальной жары в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских ударов.
Главные тезисы
- Отключение электроэнергии в Украине необходимо для компенсации дефицита в украинской энергосистеме вследствие ударов РФ.
- Укрэнерго планирует привлекать аварийные поставки электроэнергии из других стран для уменьшения дефицита энергии в украинской энергосистеме.
- Прогнозы показывают разные сценарии развития событий в энергосистеме Украины на зиму 2024-2025 года, включая базовый стабильный и негативный сценарий.
С 14 часов в Украине 70% потребителей будут без света
В Украине действуют круглосуточные графики отключения электроэнергии. Большую часть светового дня будут одновременно ограничиваться сразу 70 % потребителей.
В Укрэнерго уточнили, что четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Такие отключения необходимы из-за максимального потребления электроэнергии на фоне аномальной жары в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.
По прогнозу Укрэнерго, сегодня на максимуме потребление будет оставаться высоким и значительно превышает существующую мощность в системе его покрытия.
Сегодня с 00:00 до 06:00 для уменьшения объема дефицита Укрэнерго привлекали аварийные поставки от энергосистемы Польши. Вечером планируется привлекать аварийные поставки из европейских стран.
По техническим причинам обесточены потребители в Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.
Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики
На зиму 2024-2025 года несколько сценариев развития событий в энергосистеме Украины — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.
В частности, по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.
Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.
В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.
Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.
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