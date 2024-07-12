12 июля в Украине будут одновременно отключать электроэнергию у 70% потребителей
Категория
Украина
Дата публикации

12 июля в Украине будут одновременно отключать электроэнергию у 70% потребителей

Укрэнерго
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Источник:  Укрэнерго

Такие отключения света необходимы из-за максимального потребления электроэнергии на фоне аномальной жары в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских ударов.

Главные тезисы

  • Отключение электроэнергии в Украине необходимо для компенсации дефицита в украинской энергосистеме вследствие ударов РФ.
  • Укрэнерго планирует привлекать аварийные поставки электроэнергии из других стран для уменьшения дефицита энергии в украинской энергосистеме.
  • Прогнозы показывают разные сценарии развития событий в энергосистеме Украины на зиму 2024-2025 года, включая базовый стабильный и негативный сценарий.

С 14 часов в Украине 70% потребителей будут без света

В Украине действуют круглосуточные графики отключения электроэнергии. Большую часть светового дня будут одновременно ограничиваться сразу 70 % потребителей.

Облэнерго применяют ограничение потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 – для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы – три очереди, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго уточнили, что четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Такие отключения необходимы из-за максимального потребления электроэнергии на фоне аномальной жары в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.

По прогнозу Укрэнерго, сегодня на максимуме потребление будет оставаться высоким и значительно превышает существующую мощность в системе его покрытия.

Сегодня с 00:00 до 06:00 для уменьшения объема дефицита Укрэнерго привлекали аварийные поставки от энергосистемы Польши. Вечером планируется привлекать аварийные поставки из европейских стран.

По техническим причинам обесточены потребители в Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также последствия боевых действий в прифронтовых регионах, — уточнили в Укрэнерго.

Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики

На зиму 2024-2025 года несколько сценариев развития событий в энергосистеме Украины — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

В частности, по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.

Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.

В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.

Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.

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