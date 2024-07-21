5 лучших сериалов 2024 года — рейтинг IMDb

Платформа IMDb регулярно делятся с киноманами интересными рейтингами и советует, на какие фильмы стоит обратить внимание. В этот раз команда экспертов опубликовала новый список впечатляющих сериалов 2024 года.
Главные тезисы
- В сериале “Большой куш” молодые мошенники попадают в мир организованной преступности, где приходится выживать среди гангстеров и копов.
- Сериал “Сегун” рассказывает историю английского моряка, который ищет путь в Японию.
- В мультсериале "Люди Икс 97" мутанты снова используют свои способности для защиты человечества от угроз.
- Сериал "Медведь" рассказывает про шеф-повара, который возвращается в родной Чикаго и сталкивается со сложностями в семейном бизнесе.
- В постапокалиптическом сериале “Фолаут” показаны последствия ядерной войны и борьба за ресурсы в ретрофутуристическом обществе.
1. "Большой куш"
В центре сюжета — группа молодых мошенников, случайно обнаружившая грузовик с награбленным золотом.
Таким образом главные герои попадают в мир элиты организованной преступности, где установлены свои жесткие правила игры.
Ребятам придется быстро учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами.
2. "Сегун"
По словам кинокритиков, это американский историко-драматический минисериал, созданный Рэйчел Кондо и Джастином Марксом.
Следует обратить внимание на то, что он основан на одноименном романе 1975 года Джеймса Клавелла.
Более 400 лет назад бесстрашный английский моряк и протестант Джон Блекторн, лоцман на голландском торговом судне, ищет путь в Японию.
Его главная цель — вытеснить оттуда португальских католиков. После долгих месяцев безрезультатных поисков судно садится на мель у японского побережья.
3. "Люди Икс '97"
Еще одно детище команды Marvel Studios, являющееся продолжением мультсериала 1992 года.
Неожиданная гибель профессора Икс, создавшего Людей Икс, приводит к тому, что новым лидером мутантов становится своенравный и ответственный Циклоп.
Мутанты продолжают активно использовать свои сверхъестественные способности для защиты человечества от разных угроз, но люди по-прежнему ненавидят их и боятся.
4. "Медведь"
Американский комедийно-драматический сериал, покоривший миллионы зрителей в разных уголках мира.
На своих экранах вы сможете увидеть — Джереми Аллен Вайта, Эбон Мосс-Бакрака, Айо Эдебири, Лионеля Бойса, Лизу Колон-Заяс и Эбби Эллиотта.
Главный герой — шеф-повар Кармен Берцатто, который под давлением жизненных обстоятельств вынужден покинуть мир большой кухни и отправиться в родной Чикаго.
В этом городе ему придется взять в руки семейный бизнес, однако все не так просто, как кажется.
5. "Фолаут"
Этот сериал понравится всем, кто любит постапокалиптические картины.
В нем отражаются последствия ядерной войны в альтернативной истории, где развитие ядерных технологий после Второй мировой войны привело к появлению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-