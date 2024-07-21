5 лучших сериалов 2024 года — рейтинг IMDb

Платформа IMDb регулярно делятся с киноманами интересными рейтингами и советует, на какие фильмы стоит обратить внимание. В этот раз команда экспертов опубликовала новый список впечатляющих сериалов 2024 года.

1. "Большой куш"

В центре сюжета — группа молодых мошенников, случайно обнаружившая грузовик с награбленным золотом.

Таким образом главные герои попадают в мир элиты организованной преступности, где установлены свои жесткие правила игры.

Ребятам придется быстро учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами.

2. "Сегун"

По словам кинокритиков, это американский историко-драматический минисериал, созданный Рэйчел Кондо и Джастином Марксом.

Следует обратить внимание на то, что он основан на одноименном романе 1975 года Джеймса Клавелла.

Более 400 лет назад бесстрашный английский моряк и протестант Джон Блекторн, лоцман на голландском торговом судне, ищет путь в Японию.

Его главная цель — вытеснить оттуда португальских католиков. После долгих месяцев безрезультатных поисков судно садится на мель у японского побережья.

3. "Люди Икс '97"

Еще одно детище команды Marvel Studios, являющееся продолжением мультсериала 1992 года.

Неожиданная гибель профессора Икс, создавшего Людей Икс, приводит к тому, что новым лидером мутантов становится своенравный и ответственный Циклоп.

Мутанты продолжают активно использовать свои сверхъестественные способности для защиты человечества от разных угроз, но люди по-прежнему ненавидят их и боятся.

4. "Медведь"

Американский комедийно-драматический сериал, покоривший миллионы зрителей в разных уголках мира.

На своих экранах вы сможете увидеть — Джереми Аллен Вайта, Эбон Мосс-Бакрака, Айо Эдебири, Лионеля Бойса, Лизу Колон-Заяс и Эбби Эллиотта.

Главный герой — шеф-повар Кармен Берцатто, который под давлением жизненных обстоятельств вынужден покинуть мир большой кухни и отправиться в родной Чикаго.

В этом городе ему придется взять в руки семейный бизнес, однако все не так просто, как кажется.

5. "Фолаут"

Этот сериал понравится всем, кто любит постапокалиптические картины.

В нем отражаются последствия ядерной войны в альтернативной истории, где развитие ядерных технологий после Второй мировой войны привело к появлению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы.