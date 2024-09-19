Какое впечатление на Дугласа произвел Киев

Как вы знаете, Украина находится под ужасной, ужасной войной с Россией, поэтому сейчас сложно доставаться Киеву, ее столице. Вам нужно проехать 11 часов поездом от польской границы в Киев. То, куда мы приехали, оказалось волшебным городом, действительно волшебным городом, я не ожидал такого, — признается звездный актер. Поделиться

По его словам, он готовился увидеть что-то похожее на Восточную Германию до падения Берлинской стены, однако оказался в фантастическом мегаполисе с отдельными элементами советской архитектуры и гораздо более древними достопримечательностями.

Невероятная культура, прекрасные рестораны и удивительная энергетика. Учитывая обстоятельства, есть небольшое количество разрушений, правда, мы видели детскую больницу, крупнейшую во всей Украине, которая полностью разрушена, и ясно понятно, что это было не ошибочно. Некоторые здания по-прежнему стоят, но понадобится много работы. Что мы с Диланом там узнали, так это людей, невероятный дух. Когда ты думаешь, что происходило с Украиной, начиная от режима Сталина и Второй мировой войны, а впоследствии она оказалась вынуждена сражаться и защищать свои более 30 лет демократии, это невероятное место и большое напоминание всем нам о важности свободы, демократии и о том, как надо работать ради них, — отмечает голливудский актер. Поделиться

Он также выразил благодарность первой леди Елене Зеленской за приглашение на конференцию, руководителю ОП Андрею Ермаку — "за все его гостеприимство и помощь" и, отдельно, президенту Владимиру Зеленскому.

Спасибо вам. Вы правильный человек в правильном времени, и я желаю вам всяческой поддержки. Учитывая приближение выборов у нас в стране, пусть это будет нам большим напоминанием о хрупкости демократии и о том, как за нее нужно бороться всеми способами. Всем миру! — подчеркнул Дуглас. Поделиться

Что известно о визите Майкла Дугласа в Киев

Известный голливудский актер Майкл Дуглас, выступая на платформе «Украина открыта для мира», рассказал, что восхищается смелостью украинского народа. Звезде кино также нравится гимн нашей страны и борщ.

Голливудский актер признался, что следит за нашей страной уже три года. И не только он, но и весь Запад.

Майкл Дуглас очень нравится гимн Украины. Однако больше всего его задела объединенность народа.

Дуглас считает, что в Украине много талантов, однако они не могут раскрыться из-за языка. В конце своего выступления он откровенно рассказал о своем желании.