Звезда Голливуда актер Майкл Дуглас поделился впечатлениями от собственного визита в Киев вместе с сыном Диланом.
Главные тезисы
- Майкл Дуглас восхищен культурой и энергетикой Киева, подчеркивая историческое значение украинского народа.
- Актер призывает к поддержке демократии и окончанию войны в Украине, выражая благодарность за гостеприимство и приглашение на конференцию.
- Дуглас отмечает важность свободы и демократии, подчеркивая необходимость борьбы за них.
- На платформе «Украина открыта для мира» Майкл Дуглас подчеркнул свое желание увидеть окончание войны в стране и выразил восхищение мужеством украинского народа.
- Актер акцентирует внимание на объединенности украинского народа и призывает к поддержке страны в борьбе за мир и свободу.
Какое впечатление на Дугласа произвел Киев
По его словам, он готовился увидеть что-то похожее на Восточную Германию до падения Берлинской стены, однако оказался в фантастическом мегаполисе с отдельными элементами советской архитектуры и гораздо более древними достопримечательностями.
Он также выразил благодарность первой леди Елене Зеленской за приглашение на конференцию, руководителю ОП Андрею Ермаку — "за все его гостеприимство и помощь" и, отдельно, президенту Владимиру Зеленскому.
Что известно о визите Майкла Дугласа в Киев
Известный голливудский актер Майкл Дуглас, выступая на платформе «Украина открыта для мира», рассказал, что восхищается смелостью украинского народа. Звезде кино также нравится гимн нашей страны и борщ.
Голливудский актер признался, что следит за нашей страной уже три года. И не только он, но и весь Запад.
Майкл Дуглас очень нравится гимн Украины. Однако больше всего его задела объединенность народа.
Дуглас считает, что в Украине много талантов, однако они не могут раскрыться из-за языка. В конце своего выступления он откровенно рассказал о своем желании.
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