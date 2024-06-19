Американская компания Northrop планирует производить боеприпасы в Украине

Американская компания Northrop Grumman намерена производить боеприпасы среднего калибра в Украине в рамках проекта, который будет финансироваться в "украинских долларах". Об этом заявил представитель компании.

Northrop планирует производить боеприпасы в Украине

Несмотря на то, что несколько европейских оборонных компаний обязались приобщаться к масштабным производственным программам в Украине, соглашение о совместном производстве с Northrop является первым публично признанным соглашением между американской компанией и правительством Украины о производственном проекте в нашем государстве, отмечают в издании.

Мы работали, как вы знаете, в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, оплачиваемый украинскими долларами. Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы калибра 155 мм, другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы, — отметил директор по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Northrop Дэйв Бартелл. Поделиться

Эти планы были подтверждены во время встречи Бартелла с главным заместителем помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Брауном. В то же время, Бартелл не детализировал план совместного производства, а компания Northrop не предоставила комментариев для журналистов издания.

Во время выступления Браун отметил новую программу Государственного департамента США по оборонным предприятиям в Украине, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу Украины и может открыть двери для американо-украинского совместного производства.

Также он заявил, что правительство США открыто к нестандартным подходам к удовлетворению потребностей Украины.

Мы гораздо более открыты, чем, возможно, когда-то были. Иногда это не выглядит так из-за бюрократических проблем, но мы рады обсуждению предпринимательских и инновационных подходов, — заверил Браун. Поделиться

Оружие для Украины

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ получат немецкий танк-ПВО "Франкенштейн", состоящий из модуля зенитной системы Skyranger 30 и платформы от танка Leopard 1.

Если говорить о самом модуле Skyranger 30, который может относиться на разные платформы, то там действительно неплохая штука, которая может стрелять на дальность 4 км с темпом 1000 выстрелов в минуту. Действительно, он может на очень малых дистанциях сбивать дроны-камикадзе или крылатые ракеты, — объяснил военный эксперт Иван Киричевский, рассказывая об этой разработке. Поделиться

Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представлен в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.