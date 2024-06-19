Американская компания Northrop планирует производить боеприпасы в Украине

Американская компания Northrop Grumman намерена производить боеприпасы среднего калибра в Украине в рамках проекта, который будет финансироваться в "украинских долларах". Об этом заявил представитель компании.
Главные тезисы
- Партнерство американской компании Northrop Grumman из Украины в области производства боеприпасов среднего калибра
- Соглашение о совместном производстве является первым публично признанным соглашением между американской компанией и правительством Украины в области оборонной промышленности.
- Планы Northrop Grumman расширить производство на танковые боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, что способствует инновационным процессам в Украине
- Государственный департамент США инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу Украины, что может открыть новые возможности для американо-украинского совместного производства
- Украина получает новые образцы вооружения, в том числе танк-ПВО 'Франкенштейн' и гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger от немецких производителей
Northrop планирует производить боеприпасы в Украине
Несмотря на то, что несколько европейских оборонных компаний обязались приобщаться к масштабным производственным программам в Украине, соглашение о совместном производстве с Northrop является первым публично признанным соглашением между американской компанией и правительством Украины о производственном проекте в нашем государстве, отмечают в издании.
Эти планы были подтверждены во время встречи Бартелла с главным заместителем помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Брауном. В то же время, Бартелл не детализировал план совместного производства, а компания Northrop не предоставила комментариев для журналистов издания.
Во время выступления Браун отметил новую программу Государственного департамента США по оборонным предприятиям в Украине, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу Украины и может открыть двери для американо-украинского совместного производства.
Также он заявил, что правительство США открыто к нестандартным подходам к удовлетворению потребностей Украины.
Оружие для Украины
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ получат немецкий танк-ПВО "Франкенштейн", состоящий из модуля зенитной системы Skyranger 30 и платформы от танка Leopard 1.
Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представлен в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.
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