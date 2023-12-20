Американские аналитики фиксируют продвижение армии РФ на нескольких направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Американские аналитики фиксируют продвижение армии РФ на нескольких направлениях

армия РФ
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Источник:  ISW

В течение 19 декабря российским захватчикам удалось незначительно продвинуться возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, а также Новомихайловки Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской области.

Что происходит на фронте 19-20 декабря - анализ ISW

Согласно данным американского Института изучения войны, армия РФ незначительно продвинулась к северо-востоку от Купянска.

Кроме того, новые геолокационные кадры подтверждают продвижение врага к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска)

Также противник двигается вперед к северу от Бахмута: к юго-западу от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от города.

Оккупанты подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что примерно 15 декабря российские войска добились незначительного успеха к северу от Первомайского (около 10 км юго-западнее Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера юго-западнее Авдеевки.

Кроме того, стало известно о продвижении врага юго-западнее города Донецка. Армия РФ смогла добиться незначительного успеха вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.

Ситуация на фронте 19-20 декабря
Фото: understandingwar.org

Как меняется российская линия фронта

Согласно данным американских аналитиков, российская линия фронта по состоянию на 20 декабря сместилась дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботиного).

Вполне возможно, это продвижение было непосредственным следствием российской контратаки и вряд ли было сделано за последние 24 часа.

Иностранные эксперты предполагают, что бойцы ВСУ просто отошли на более подходящие для обороны позиции поближе к Работиному.

Российские и украинские войска ведут позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что украинские войска сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на контратаки России в этом районе.

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