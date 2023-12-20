Американские аналитики фиксируют продвижение армии РФ на нескольких направлениях

В течение 19 декабря российским захватчикам удалось незначительно продвинуться возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, а также Новомихайловки Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской области.
Что происходит на фронте 19-20 декабря - анализ ISW
Согласно данным американского Института изучения войны, армия РФ незначительно продвинулась к северо-востоку от Купянска.
Кроме того, новые геолокационные кадры подтверждают продвижение врага к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска)
Также противник двигается вперед к северу от Бахмута: к юго-западу от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от города.
Кроме того, стало известно о продвижении врага юго-западнее города Донецка. Армия РФ смогла добиться незначительного успеха вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.
Как меняется российская линия фронта
Согласно данным американских аналитиков, российская линия фронта по состоянию на 20 декабря сместилась дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботиного).
Вполне возможно, это продвижение было непосредственным следствием российской контратаки и вряд ли было сделано за последние 24 часа.
Иностранные эксперты предполагают, что бойцы ВСУ просто отошли на более подходящие для обороны позиции поближе к Работиному.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-