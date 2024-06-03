По убеждению американского аналитика Раджана Менона, Украине крайне не выгодно начинать переговоры со страной-агрессорской Россией.
Главные тезисы
- Один из сценариев предполагает возвращение части оккупированных территорий за счет мобилизации и поддержки со стороны западных союзников.
- Другой сценарий предполагает заморозку конфликта с требованием нейтралитета от России и развитие переговорных позиций Украины.
- Аналитик утверждает, что переговоры с Россией должны вестись с позиции силы, учитывая начало поставок западного оружия на фронт.
- Среди возможных исходов конфликта - захват новых территорий РФ, переговоры с присоединением Украины к ЕС и НАТО или нейтралитет страны.
- Украине следует укреплять свои переговорные позиции и поддерживать контрнаступление, чтобы завершить войну с Россией успешно.
Почему сейчас не время для переговоров между Украиной и Россией
По его мнению, призывы к переговорам между Украиной и Россией имеют серьезный недостаток.
В частности, сторонники достижения соглашения между Киевом и преступным режимом диктатора Владимира Путина заявляют о проблемах украинских военных, однако не упоминают о проблемах оккупационной армии РФ и значительно больших потерях захватчиков в развязавшейся войне.
Он подчеркнул, что любые возможные переговоры с преступным кремлевским режимом диктатора Путина необходимо вести с позиции силы.
Аналитик обратил внимание на то, что сейчас Украина только начала получать западное оружие.
По каким сценариям может завершиться война в Украине
Аналитик отмечает, что получив достаточно западного оружия и пополнив силы собственных подразделений на передовой за счет мобилизации, Украина может вернуть больше оккупированных Россией территорий.
Это, по мнению Менона, может заставить кремлевского диктатора Путина наконец-то понять, что его оккупационная армия не достигнет новых успехов в войне.
В таком случае у Украины будет гораздо больше аргументов во время переговоров.
Эксперт предполагает, что война может закончиться по крайней мере одним из трех способов:
Оккупационная армия РФ захватывает еще больше украинских территорий в то время, когда западные партнеры поддаются усталости от войны. Это позволит Путину навязать Киеву собственные условия, сохранить за собой контроль над захваченными территориями, а остальную часть Украины вернуть под собственное влияние.
Россия теряет часть оккупированных территорий. Путин признает несостоятельность его армии добиться дополнительных успехов и соглашается на переговоры. Украина с остальным становится членом ЕС и НАТО, однако с отказом в размещении натовских военных баз и иностранного военного контингента на собственной территории.
Война заходит в тупик, из которого не может выйти ни одна из сторон. При этом Кремль добивается признания Украиной нейтралитета. Киев использует свою переговорную силу, чтобы настаивать на вооруженном нейтралитете, который позволит ему обучать свои вооруженные силы в западных странах, оснащать свою армию западным вооружением и, таким образом, оставаться вне сферы влияния России.
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