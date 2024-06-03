Почему сейчас не время для переговоров между Украиной и Россией

Сторонники соглашения с Путиным, похоже, уверены, что смогут предусмотреть развязку войны: победу России (скажем, контроль над Донбассом, Херсоном и Запорожьем) и подчинение Украины. Однако таким уверенным утверждением не хватает доказательной базы. Никто не может быть уверен, чем закончится эта война, и прогнозистам следует быть скромнее, учитывая, что почти все пророчества до сих пор оказались ложными, - отмечает Менон в собственном издании. Поделиться

По его мнению, призывы к переговорам между Украиной и Россией имеют серьезный недостаток.

В частности, сторонники достижения соглашения между Киевом и преступным режимом диктатора Владимира Путина заявляют о проблемах украинских военных, однако не упоминают о проблемах оккупационной армии РФ и значительно больших потерях захватчиков в развязавшейся войне.

Следует ли из этого, что у Украины нет серьезных проблем и она обязательно победит? Нет и нет. Однако это означает, что уверены, линейные прогнозы о том, что Россия превратилась в мощную силу и что поэтому Украине вскоре следует просить мира, сомнительны, - подчеркивает Менон. Поделиться

Он подчеркнул, что любые возможные переговоры с преступным кремлевским режимом диктатора Путина необходимо вести с позиции силы.

Аналитик обратил внимание на то, что сейчас Украина только начала получать западное оружие.

Серьезным недостатком аргументации сторонников переговоров есть предлагаемые сроки. Многие сторонники мирных переговоров хотят, чтобы они начались как можно быстрее... Но Соединенные Штаты и их европейские союзники только начали поставлять Украине вооружение на десятки миллиардов долларов и не закончат к началу осени. Было бы глупо спешить с переговорами, не увидев, какое значение будет иметь введение дополнительного вооружения, смогут ли российские вооруженные силы поддерживать нынешний темп, когда у Украины будет больше огневой мощи, - отмечает Менон в материале. Поделиться

По каким сценариям может завершиться война в Украине

Аналитик отмечает, что получив достаточно западного оружия и пополнив силы собственных подразделений на передовой за счет мобилизации, Украина может вернуть больше оккупированных Россией территорий.

Это, по мнению Менона, может заставить кремлевского диктатора Путина наконец-то понять, что его оккупационная армия не достигнет новых успехов в войне.

В таком случае у Украины будет гораздо больше аргументов во время переговоров.

Эксперт предполагает, что война может закончиться по крайней мере одним из трех способов:

Оккупационная армия РФ захватывает еще больше украинских территорий в то время, когда западные партнеры поддаются усталости от войны. Это позволит Путину навязать Киеву собственные условия, сохранить за собой контроль над захваченными территориями, а остальную часть Украины вернуть под собственное влияние.

Россия теряет часть оккупированных территорий. Путин признает несостоятельность его армии добиться дополнительных успехов и соглашается на переговоры. Украина с остальным становится членом ЕС и НАТО, однако с отказом в размещении натовских военных баз и иностранного военного контингента на собственной территории.

Война заходит в тупик, из которого не может выйти ни одна из сторон. При этом Кремль добивается признания Украиной нейтралитета. Киев использует свою переговорную силу, чтобы настаивать на вооруженном нейтралитете, который позволит ему обучать свои вооруженные силы в западных странах, оснащать свою армию западным вооружением и, таким образом, оставаться вне сферы влияния России.