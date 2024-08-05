По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, первыми целями украинских F-16 станут ракеты и дроны преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Первыми целями украинских F-16 станут ракеты и дроны преступной армии РФ.
- F-16 усилят украинские системы ПВО и будут использоваться для противодействия авиации врага.
- Истребители F-16 способны отгонять вражескую авиацию, ограждать от баллистических ракет и действовать точечно и локационно.
- Благодаря F-16 удастся передислоцировать ПВО на нужные локации для лучшей защиты территории Украины.
- Украинские F-16 смогут эффективно справляться с угрозой авиабомбами КАБ и другими воздушными целями врага, снижая их эффективность.
Что известно о первых боевых задачах украинских F-16
Он подчеркнул, что F-16 способны противостоять и иранским дронам типа "Shahed-136" на вооружении российских окупантов.
Однако Коваленко предупреждает, что при выполнении таких задач существуют определенные риски.
По его убеждению, F-16 также может использоваться для уничтожения авиации преступной армии РФ.
Коваленко при этом прогнозирует, что это скорее всего будут отдельные операции.
Смогут ли F-16 противодействовать сбросу авиацией РФ авиабомб КАБ
По словам авиационного эксперта, члена Общественного совета Государственной авиационной службы Богдана Долинце в эфире канала "Эспрессо", F-16 на вооружении Украины способны отогнать авиацию российских кафиров подальше от украинских границ и существенно снизить использование военными преступниками армии РФ КАБов.
Аналитик объяснил, что в зависимости от веса дальность полета авиабомбы КАБ составляет 50-70 км.
Он добавил, что ранее уже было объявлено, что украинские F-16 будут работать на расстоянии до 50 км от линии фронта и не будут заходить в зону поражения ПВО преступной армии РФ.
Однако он предупредил, что для F-16 представляют угрозу системы ПВО российских окупантов, баллистические и авиационные баллистические ракеты.
В частности, первоочередную опасность представляют вражеские ракеты "Кинжал", способные поражать места дислокации самолетов.
В то же время, по его мнению, применение этих самолетов позволит, в том числе на определенных локациях, высвободить какие-то ПВО и передислоцировать их в другие места, где они более нужны.
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