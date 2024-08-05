Что известно о первых боевых задачах украинских F-16

Но не всю номенклатуру. В том количестве, в котором они будут использоваться, это будут взять отдельные направления воздушного перехвата вражеских средств поражения. Ограничиваются такими средствами как крылатая ракета дозвукового типа. То есть для перехвата Х-101/555 или для ракет "Калибр" - они вполне для этого пригодны, - объясняет Коваленко. Поделиться

Он подчеркнул, что F-16 способны противостоять и иранским дронам типа "Shahed-136" на вооружении российских окупантов.

Однако Коваленко предупреждает, что при выполнении таких задач существуют определенные риски.

Поскольку "Shahed-136" – это довольно медленная цель для F-16 и поэтому по ним нужно работать либо на отдаленном, либо в ближнем бою, используя автоматическую пушку. Потому, все же, лучше на отдаленной. Но неизвестно, насколько эффективными будут ракеты малого радиуса действия отрабатывать по таким объектам, как Shahed-136, - отмечает аналитик. Поделиться

F-16 в Украине.

По его убеждению, F-16 также может использоваться для уничтожения авиации преступной армии РФ.

Коваленко при этом прогнозирует, что это скорее всего будут отдельные операции.

Эти самолеты также могут использоваться для уничтожения таких самолетов, как Су-34 – основных носителей КАБов. И действовать точечно и локационно. Они одновременно не будут поддерживать всю линию боестолкновения – мы это понимаем, их пока мало. Они могут быть сконцентрированы для отдельно взятых операций, на каком-то отдельном участке. Чтобы максимально содействовать успешным действиям сил обороны на этом отдельном участке. Когда их будет больше, тогда и ареал действия будет расширен, - отмечает аналитик. Поделиться

Смогут ли F-16 противодействовать сбросу авиацией РФ авиабомб КАБ

По словам авиационного эксперта, члена Общественного совета Государственной авиационной службы Богдана Долинце в эфире канала "Эспрессо", F-16 на вооружении Украины способны отогнать авиацию российских кафиров подальше от украинских границ и существенно снизить использование военными преступниками армии РФ КАБов.

Учитывая анонсированное вооружение, которое мы получим вместе с самолетами, это означает, что F-16 могут выполнять и дополнительные задачи. То есть, защита воздушного пространства и уничтожение воздушных целей, позволяющая отогнать российскую авиацию от рубежей использования корректируемого вооружения, в том числе и КАБов, - подчеркивает Долинце. Поделиться

Аналитик объяснил, что в зависимости от веса дальность полета авиабомбы КАБ составляет 50-70 км.

Вместе с F-16 и ракетами AIM-120 AMRAAM с дальностью нанесения ударов до 105 км, а также с бортовым РЛС истребителя, которые могут обнаруживать и уничтожать цели на расстоянии до 160 км и более, мы говорим, что эти самолеты способны отогнать вражескую авиацию. . Отогнать так, что эффективность запуска российских КАБов будет существенно ниже. Или противнику придется заходить в зону поражения F-16, - отмечает Долинце. Поделиться

Он добавил, что ранее уже было объявлено, что украинские F-16 будут работать на расстоянии до 50 км от линии фронта и не будут заходить в зону поражения ПВО преступной армии РФ.

Исходя из этого, мы можем говорить о глубине защиты F-16 в 50-60 км по линии фронта или непосредственно вглубь территории РФ, если вместе с самолетами нам будет предоставлено разрешение уничтожать вражеские воздушные цели в российском воздушном пространстве, - подчеркнул Долинце. Поделиться

Однако он предупредил, что для F-16 представляют угрозу системы ПВО российских окупантов, баллистические и авиационные баллистические ракеты.

В частности, первоочередную опасность представляют вражеские ракеты "Кинжал", способные поражать места дислокации самолетов.

В то же время, по его мнению, применение этих самолетов позволит, в том числе на определенных локациях, высвободить какие-то ПВО и передислоцировать их в другие места, где они более нужны.